TOP: na co do kina? Najciekawsze premiery października 2024

TOP: najciekawsze premiery kinowe października 2024

O filmie "Joker: Folie à deux" (premiera 4 października)

O filmie "Oldboy" (premiera 8 października)

O filmie "Terrifier 3" (premiera 11 października)

O filmie "Wrooklyn zoo" (premiera 18 października)

O filmie "Wybraniec" (premiera 18 października)

Wśród październikowych premier znajdziecie m.in. długo wyczekiwany sequel " Jokera " z Joaquinem Phoeniksem Lady Gagą w rolach głównych, krwawy horror, którego lepiej nie oglądać przy jedzeniu, i prezentowaną na tegorocznym festiwalu w Cannes biografię kontrowersyjnego polityka. Sprawdźcie, co jeszcze polecamy.W filmie " Joker: Folie à deux " Arthur Fleck przebywa w szpitalu w Arkham, gdzie czeka na proces za przestępstwa, które popełnił jako Joker. Zmagając się z podwójną tożsamością, bohater nie tylko poznaje, co to prawdziwa miłość, ale też odnajduje zamiłowanie do muzyki, które od zawsze w sobie krył.Prowadzący zwyczajne życie Oh Dae-su zostaje porwany i uwięziony w niewielkim pokoju. Przez cały czas jedyny kontakt ze światem stanowi dla niego telewizor. To właśnie z telewizji dowiaduje się, że jego żona została brutalnie zamordowana, a on stał się głównym podejrzanym. Gdy mężczyzna zostaje nagle uwolniony po piętnastu latach, postanawia odszukać człowieka, który zniszczył mu życie.Trzecia odsłona krwawego slashera, który porwał rzesze wielbicieli horrorów i sprawił, że klaun Art wszedł do panteonu największych zwyrodnialców pop kultury. Myśleliście, że zginął? Sienna też tak sądziła. W końcu osobiście pozbawiła go głowy. Teraz próbuje pozbierać się po rodzinnej tragedii i ułożyć sobie życie. W sennym Miles County wszyscy już szykują się do świąt i nie podejrzewają, że wkrótce poleje się krew. Żądny mordu klaun Art, z pomocą nieczystych sił, powraca, by siać śmierć, zadawać ból i sycić się ludzkim cierpieniem. Tym razem nie działa jednak sam. U jego boku staje ogarnięta szaleństwem zwyrodniała dama. Ta para zgotuje ludziom piekło na Ziemi. Nie oszczędzą nikogo, nawet Świętego Mikołaja. A kres ich potwornej zabawie położyć może tylko Sienna. Ale czy starczy jej sił, by walczyć?Osiemnastoletni Kosa jest najlepszym skejterem we Wrocławiu. Ma piękną dziewczynę, świetnych kumpli, uwielbianego dziadka i jasny plan na przyszłość. Chce wygrać prestiżowe deskorolkowe zawody, których stawką są duże pieniądze i wyjazd do Los Angeles. Wszystko zmienia się diametralnie, gdy w czasie beztroskich wakacji Kosa poznaje Zorę – magnetyczną romską dziewczynę, wraz z którą w życie chłopaka wkracza magia i namiętne uczucie, jakiego nigdy dotąd nie zaznał. Wkrótce, by zawalczyć o swą miłość, młodzi zakochani będą musieli stawić czoła starej rodzinnej tradycji, społecznym zakazom i uprzedzeniom oraz zaślepionym nienawiścią bandytom. Wspólnie zrobią wszystko, by oszukać przeznaczenie, choć cena ich wyborów może być naprawdę wysoka.Kochający zwycięstwa, władzę i wielkie pieniądze, wpływowy adwokat Roy Cohn trzęsie światem nowojorskich elit. Pewnego dnia spotyka młodego biznesmena Donalda Trumpa, który marzy o zrewolucjonizowaniu rynku nieruchomości. Prawnik bierze go pod swoje skrzydła i uczy nowego protegowanego, jak za pomocą wszystkich, nawet najbardziej wyrachowanych, metod grać o najwyższą stawkę i osiągać upragnione cele. Z początku nieporadny i naiwny chłopak szybko okazuje się być pojętnym uczniem, a jego radykalna metamorfoza zaskakuje wszystkich, nawet jego mistrza.