TOP 10 filmów online Krakowskiego Festiwalu Filmowego

Oto TOP 10 filmów Krakowskiego Festiwalu Filmowego dostępnych online:

Nie udało Ci się przyjechać na Krakowski Festiwal Filmowy osobiście? Program filmowy Cię przytłoczył i nie udało Ci się obejrzeć wszystkiego? Lubisz oglądać filmy w środku nocy i nad ranem? Festiwal przychodzi na ratunek i zaprasza na odsłonę online! Od 3 do 12 czerwca wszystkie filmy z sekcji konkursowych i cykl specjalny dla wytrawnych kanapowców - DOMÓWKA tylko na KFF VOD. Boylesque (film dokumentalny)Lulla la Polaca to najstarsza polska drag queen. Za tą sceniczną personą kryje się Andrzej - mężczyzna, który od zawsze, na przekór panującym w kraju klimatom, walczy o prawo do indywidualnej ekspresji. W filmie poznajemy jego bardziej prywatne wcielenie: jako wrażliwca i marzyciela, traktującego swój występ przed kamerą niczym kolejny brawurowy performance. Bóg i Wojownicy Lunaparków (film dokumentalny)Owładnięty religijnym amokiem syn podejmuje krucjatę, której celem ma być nawrócenie ojca. Żarliwość neofity zostanie wystawiona na ciężką próbę przez nieprzebierającego w słowach, zgryźliwego antyklerykała. Zasada (film dokumentalny)Legendarny polski kierowca powraca, by wziąć udział w jednym z najtrudniejszych rajdów samochodowych na świecie. Czy Sobiesławowi Zasadzie uda się wygrać kolejny wyścig w wieku 91 lat? Smutna Żaba (film dokumentalny)Historia pewnej internetowej żaby, która z niewinnego mema przerodziła się w maskotkę ruchu alt-right. Rysownik Matt Furie, autor postaci Pepe, nie spodziewał się, że jego twórczość będzie żyła własnym życiem na skalę globalną. Przygarnięty przez radykalizujące się fora internetowe mem szybko stał się symbolem nienawiści. Jego autor postanawia zawalczyć o dobre imię żabki. Victoria (krótkometrażowy film fabularny)Amelia ( Katarzyna Figura ) czuje, że w jej małżeństwie z prawie 30-letnim stażem brakuje namiętności. Męża ( Piotr Cyrwus ) bardziej fascynują zbroje i rekonstrukcje średniowiecznych bitew niż jej ciało. Kobieta jest zmęczona codzienną rutyną. Pewnego dnia pod drzwiami mieszkania znajduje różową paczuszkę z zawartością, która odmieni jej życie. Wszystko, co żyje (film dokumentalny)Zwycięzca Sundance. We współczesnym Nowym Delhi los ludzi i zwierząt bywa podobny. Spowite zabójczym smogiem miasto jest także sceną ksenofobicznych prześladowań, których ofiarą padają głównie muzułmanie. Dlatego bracia Nadeem i Saud nie czują się tu bezpiecznie. Nadal jednak robią swoje - od dwóch dekad prowadzą w domu klinikę dla ptaków. 30 lat wymówek (film dokumentalny)Michał "Gier" Giercuszkiewicz to mistrz perkusji, znany głównie z grupy Dżem. Niedługo po śmierci lidera tego zespołu zamieszkał na tratwie w Bieszczadach. Ale mimo upływu lat jego bębny i talerze nie zarosły pajęczyną - artysta przymierza się do nagrania płyty. Followers. Odpalaj lajwa (krótkometrażowy film fabularny)Polska szkoła staje się areną wydarzeń, które wydają się u nas mało prawdopodobne, ale nie niemożliwe. Bo czy polski student w dobie globalizacji i internetu tak bardzo różni się od kolegi i koleżanki z Ameryki, Azji czy Europy? Co Adam zaplanował na akademię z udziałem Olgi Tokarczuk w prestiżowym liceum? Syreny (film dokumentalny)Ich muzyka rzuca wyzwanie bliskowschodnim stereotypom związanym z twórczością, płcią i orientacją seksualną. Slave to Sirens jest pierwszą death metalową grupą w tej części świata złożoną wyłącznie z kobiet. Reżyserka filmuje z bliska ich muzyczne zmagania i emocjonalne zawirowania. Pod powierzchnią (film dokumentalny)Ten film ogląda się jak najlepszy skandynawski kryminał osadzony w krajobrazach dalekiej Północy. Przez wiele lat z norweskiej gminy Tysfjord docierały informacje o aktach pedofilii, ale dopiero solidne dziennikarskie śledztwo ujawniło ogromną skalę tego procederu i jego rasistowski kontekst.Dostęp do wszystkich filmów na KFF VOD: KARNET KFF VODDostęp do wybranych 10 filmów na KFF VOD: KARNET KFF VOD 10Dostęp do pojedynczych filmów lub zestawów filmów krótkometrażowych: 9 złSzczegóły na www.krakowfilmfestival.pl