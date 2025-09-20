TYLKO U NAS: zwiastun filmu "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"

Już w poniedziałek rusza 50. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. O Złote Lwy powalczy m.in. nowa produkcja Studia Munka - reżyserski debiut Emi Buchwald "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej". Dziś jako pierwsi w Polsce prezentujemy Wam jego zwiastun.
"Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej": zwiastun
"Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej": fabuła, obsada i twórcy
W komediodramacie "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" czworo wchodzącego w dorosłość rodzeństwa stara się budować niezależne drogi życiowe, nie tracąc przy tym łączących ich więzi. Najmłodszy, Benek, zmaga się z odrzuceniem przez starszego brata, Franka, który dotąd był jego najlepszym przyjacielem. Na dodatek nawiedza go tajemnicza zjawa – Dusiołek – która nie pozwala mu zasnąć. Uciekający od rodziny Franek ma problemy z dziewczyną, narkotykami oraz samym sobą. Stan Franka niepokoi poszukującą miłości Nastkę, jego siostrę bliźniaczkę. Najstarsza z rodzeństwa, Jana, pracuje nad projektem artystycznym, który ma przynieść ulgę nie tylko młodszemu rodzeństwu, ale i jej samej.
Główne role w filmie zagrali Bartłomiej Deklewa
, Izabella Dudziak
, Tymoteusz Rożynek
oraz Karolina Rzepa
. Buchwald napisała scenariusz "Duchów" do spółki z Karolem Marczakiem
. Za zdjęcia odpowiada Tomasz Gajewski
. Autorami muzyki są Katarzyna Gawlik
i Jerzy Rogiewicz
.