"Ranczo": miliony Polaków czekały na ten moment. Będą nowe odcinki

Po miesiącach spekulacji wreszcie mamy ostateczną odpowiedź. Dyrektor generalny TVP Tomasz Sygut oraz producent Maciej Strzembosz w mediach społecznościowych ogłosili, że "dogadali się" w sprawie powrotu serialu "Ranczo".
Wilkowyje wita!
Serial "Ranczo"
to jeden z największych hitów Telewizji Polskiej. Debiutował w marcu 2006 roku i emitowany był do 2009 roku. Po dwuletniej przerwie serial wznowiono. Tym razem "Ranczo"
utrzymało się na antenie do listopada 2016 roku.
Od tamtej pory regularnie fani pytają się o możliwość kolejnego wznowienia. Plotki na temat nowego "Rancza"
zintensyfikowały się latem tego roku. Najpierw o możliwości wznowienia pisała Wirtualne Media, a potem o szczegółach pomysłu wypowiadał się reżyser Wojciech Adamczyk
.
Teraz mamy już pewność: "Ranczo"
powróci. W przygotowaniu jest nowy sezon. Będzie się składał z sześciu odcinków
. Jest jednak i zła wiadomość. Wygląda na to, że serial ma wrócić tylko na chwilę. Maciej Strzembosz
na Facebooku nazwał wznowienie "ostatnim sezonem"
.
Należy spodziewać się powrotu większości obsady. Jednak na razie nie mamy oficjalnej informacji na temat tego, kto w nowym "Ranczu"
wystąpi. "Ranczo"
to serial komediowy, którego akcja rozgrywa się w fikcyjnej miejscowości Wilkowyje. Punktem wyjścia była dla niego historia Amerykanki polskiego pochodzenia, która odziedziczyła zrujnowany dworek. Poszukująca zmian w swoim życiu kobieta postanawia zamieszkać i tak jej losy zmieszały się z losami innych mieszkańców wioski.
Spot serialu "Ranczo"