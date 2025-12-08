Newsy Seriale Telewizja "Ranczo": miliony Polaków czekały na ten moment. Będą nowe odcinki
Seriale / Telewizja

"Ranczo": miliony Polaków czekały na ten moment. Będą nowe odcinki

Facebook / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Telewizja+Polska+zamawia+nowe+odcinki+serialu+%22Ranczo%22-164276
&quot;Ranczo&quot;: miliony Polaków czekały na ten moment. Będą nowe odcinki
Po miesiącach spekulacji wreszcie mamy ostateczną odpowiedź. Dyrektor generalny TVP Tomasz Sygut oraz producent Maciej Strzembosz w mediach społecznościowych ogłosili, że "dogadali się" w sprawie powrotu serialu "Ranczo".   

Wilkowyje wita!



Serial "Ranczo" to jeden z największych hitów Telewizji Polskiej. Debiutował w marcu 2006 roku i emitowany był do 2009 roku. Po dwuletniej przerwie serial wznowiono. Tym razem "Ranczo" utrzymało się na antenie do listopada 2016 roku.

Od tamtej pory regularnie fani pytają się o możliwość kolejnego wznowienia. Plotki na temat nowego "Rancza" zintensyfikowały się latem tego roku. Najpierw o możliwości wznowienia pisała Wirtualne Media, a potem o szczegółach pomysłu wypowiadał się reżyser Wojciech Adamczyk.


Teraz mamy już pewność: "Ranczo" powróci. W przygotowaniu jest nowy sezon. Będzie się składał z sześciu odcinków. Jest jednak i zła wiadomość. Wygląda na to, że serial ma wrócić tylko na chwilę. Maciej Strzembosz na Facebooku nazwał wznowienie "ostatnim sezonem".

Należy spodziewać się powrotu większości obsady. Jednak na razie nie mamy oficjalnej informacji na temat tego, kto w nowym "Ranczu" wystąpi.

"Ranczo" to serial komediowy, którego akcja rozgrywa się w fikcyjnej miejscowości Wilkowyje. Punktem wyjścia była dla niego historia Amerykanki polskiego pochodzenia, która odziedziczyła zrujnowany dworek. Poszukująca zmian w swoim życiu kobieta postanawia zamieszkać i tak jej losy zmieszały się z losami innych mieszkańców wioski.

Spot serialu "Ranczo"




Ranczo  (2006)

 Ranczo

Ranczo Wilkowyje  (2007)

 Ranczo Wilkowyje

Ławeczka w Unii  (2014)

 Ławeczka w Unii

Naabriplika  (2013)

 Naabriplika

Najnowsze Newsy

Inne Filmy

SZOK! Paramount Skydance oferuje 108 MILIARDÓW za WBD

35 komentarzy
Filmy Multimedia

TYLKO U NAS: hazard, gangsterka, lata 90. w zwiastunie filmu "Wielka Warszawska"

3 komentarze
Seriale Festiwale i nagrody Filmy

Złote Globy 2026: "Jedna bitwa po drugiej" faworytem

41 komentarzy
Filmy

"Zwierzogród 2" z milionem widzów w Polsce

Inne Filmy

"To może być problem". Donald Trump reaguje na zakup WB

7 komentarzy
Filmy Box office

Box Office Świat: "Zwierzogród 2" już najlepsza amerykańską produkcją roku

11 komentarzy
Gry

Ojciec serii "Tekken" odchodzi — Katsuhiro Harada żegna się z Bandai Namco

2 komentarze