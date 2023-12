Telewizja mobilna od Vectry w super cenie

Vectra – atrakcyjne pakiety telewizji Smart

Telewizja Vectra przygotowała specjalne oferty dla miłośników rozrywki, filmów i seriali – do wyboru w trzech pakietach. Wraz z dekoderem widzowie otrzymają dostęp do najpopularniejszych kanałów telewizyjnych, a także platform streamingowych zarówno z filmami i serialami, jak i grami. Vectra oferuje również w prezencie 12-miesięczny abonament z CANAL+ online. Ciekawi szczegółów?Użytkownicy Vectry mają możliwość skorzystania z. To dostęp do. Ponadto, Vectra oferuje setki gier w serwisie Blacknut. W skład zestawu wchodzi innowacyjny, który łączy tradycyjną telewizję z popularnymi serwisami streamingowymi, takimi jak. Dodatkowo, użytkownicy otrzymują dostęp do ogromnej bibliotekiZa zaledwie 5 złotych więcej –- widzowie mogą skorzystać z Pakietu Standard, który oferuje dostęp dooraz rocznego abonamentu z. W ramach tego pakietu, użytkownicy otrzymują również dekoder TV Smart 4K BOX z dostępem do różnorodnych aplikacji i serwisów streamingowych.Najbardziej kompleksowym rozwiązaniem jest Pakiet Max, dostępny za jedyne. Oferuje on dekoder TV Smart 4K BOX,, a także dostęp doRazem z telewizją mobilną od Vectry znajdziesz swoją ulubioną rozrywkę w jednym miejscu – z Vectrą możesz oglądać telewizję, wypożyczać filmy z biblioteki VOD, korzystać z serwisów streamingowych, a nawet grać w gry. I to wszystko na jednym urządzeniu. A dzięki aplikacji TV Smart GO, telewizję możesz mieć zawsze przy sobie. Wybór pakietu zależy już tylko od Ciebie.Szczegóły znajdziesz POD LINKIEM