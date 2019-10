Terrence Howard doszedł do siebie i z aktorstwem nie zrywa

Getty Images © Alberto E. Rodriguez



Podczas niedawnej ceremonii rozdania nagród Emmy Terrence Howard wywołał prawdziwą konsternację swoimi wywodami na czerwonym dywanie. Powiedział wtedy m.in.:To niektórzy uznali za zapowiedź zerwania Howarda z aktorstwem. Jednak na razie do tego nie dojdzie. Howard właśnie dołączył do obsady filmu, którego gwiazdą jest RJ Mitte . Aktor będzie też jednym z producentów obrazu. Reżyserem całości jest Brett Leonard będzie historią nastolatka cierpiącego na padaczkę, co nie przeszkadza mu w marzeniach o członkostwie w licealnej drużynie zapaśniczej. Chłopak chce też zdobyć serce dziewczyny swoich marzeń, która chodzi z nim do jednej klasy.Zdjęcia do filmu już trwają w Los Angeles.