Tessa Thompson w serialowej adaptacji bestsellerowej powieści kryminalnej

"His and hers" - co wiemy?

Kojarzona z uniwersum Marvela Walkiria będzie nie tylko największą gwiazdą, ale i producentką wykonawczą oczekiwanego projektu. Szcześcioodcinkowy dreszczowiec "His and Hers" oparty jest na powieści Alice Feeney pod tym samym tytułem - bestsellerowa autorka znana jest z budowania mrożących historii z silnymi kobiecymi protagonistkami. Thompson ma wcielić się w Annę, kobietę, która w pogłębiającym się osamotnieniu dystansuje się stopniowo od przyjaciół i własnej dziennikarskiej kariery. Wszystko zmienia informacja o popełnionej zbrodni w jej rodzinnym miasteczku - mocny impuls zmusza ją do zaangażowania się w sprawę i odszukania winnych. Prowadzący śledztwo detektyw Jack Harper szybko staje się podejrzliwy wobec jej zaangażowania. Oboje ukrywają głębszą tajemnicę, która zbiega się zagadkowym morderstwem - które z nich jednak kłamie, maskując swoje połączenie ze sprawą?Za przeniesienie książki na karty scenariusza odpowiada zespół złożony z Williama Oldroyda (" Lady M ."), Billa Dubuque (" Ozark ") oraz Dee Johnson (" Dwutakt ") - ta ostatnia pełnić ma także funkcję showrunnerki miniserialu. Za produkcję odpowiada należąca do aktorki Jessici Chastain wytwórnia Freckle Films, która nabyła prawa do adaptacji powieści bezpośrednio po jej premierze w 2020 roku.