To już koniec. 3. sezon "See" będzie ostatni

Teaser 3. sezonu "See"

Mamy smutną, choć chyba spodziewaną informację dla fanów serialu " See ". Apple ogłosił, że nadchodzący trzeci sezon będzie zarazem ostatni.O serialu "See"Dystopijna przyszłość, gdzie ludzkość utraciła zmysł wzroku i przystosowała się do nowych zasad przetrwania. Życie społeczeństwa ulega zmianie, gdy rodzą się zdolne do widzenia bliźnięta.Akcja trzeciego sezonu rozpocznie się rok po tym, jak Baba Voss ( Jason Momoa ) pokonał swojego brata i rywala Edu ( Dave Bautista ), pożegnał rodzinę i odszedł prowadzić pustelniczą egzystencję. Teraz zostaje zmuszony do powrotu, ponieważ nowy wynalazek może zagrozić przyszłości ludzi.Apple po premierze drugiego sezonu chwalił się, że żaden inny powracający na platformę AppleTV+ serial nie miał tak wielkiej oglądalności jak " See ". Co to dokładnie oznacza, oczywiście nie wiemy. Apple nie podał bowiem żadnych konkretnych danych.Zakończenie serialu " See " nie oznacza jednak zakończenia współpracy z Apple'em przez Jasona Momoę . Gwiazdor już ma w przygotowaniu serial limitowany "Chief of War", którego jest pomysłodawcą.Informacja o kasacji serialu " See " nastąpiła jednocześnie z premierą zapowiedzi trzeciego sezonu. Klip wideo możecie znaleźć poniżej: