To już pewne: do katalogu Netflix dołączą gry wideo

Od jakiegoś czasu po sieci krążyły plotki o potencjalnym pojawieniu się gier wideo w katalogu Netflixa. Kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że do szeregów streamingowego giganta dołączył Mike Verdu (Facebook, Electronic Arts) i objął stanowisko wiceprezesa ds. tworzenia gier wideo. Dziś, w liście do akcjonariuszy, który opublikował Netflix, dostaliśmy już oficjalne potwierdzenie – gry wideo zawitają na platformie.Wszystko to jest na bardzo wczesnym etapie, ale wiemy już teraz, że mają być one oferowane bez dodatkowych kosztów dla aktualnych subskrybentów usługi. Początkowo mają być to gry mobilne w tzw. modelu premium, czyli bez reklam i bez mikropłatności. Netflix robił już podejścia do gier wideo takimi eksperymentami jak tytuły na licencji " Stranger Things ", " The Dark Crystal " czy też interaktywnymi produkcjami jak " Czarne Lustro: Bandersnatch ".Jak możemy przeczytać w liście, Netflix walczy o czas użytkowników nie tylko z konkurencyjnymi platformami, ale też z Epic Games (" Fortnite ") czy TikTokiem. Dołączenie do katalogu gier wideo wydaje się sensownym krokiem naprzód, szczególnie w obliczu rosnącego zainteresowania graniem przez chmurę (Google Stadia, Xbox xCloud czy GeForce Now).