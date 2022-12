To już pewne! W "Spider-Man 2" zagramy w 2023 roku! Kiedy dokładnie?

"Spider-Man 2" już w przyszłym roku

Potwierdziło się! Po wielu domysłach i przeciekach wreszcie wiemy kiedy następny wielki hit Playstation pojawi się na rynku.W najnowszym wpisie na blogu Playstation możemy przeczytać, jakie plany Japończycy mają na rok 2023. Poza nadchodzącym PS VR2, " Forspoken " i kontrolerem DualSense Edge możemy się spodziewać się również premiery " Marvel's Spider-man 2 " - już jesienią przyszłego roku! Jeśli więc po premierze ostatnich przygód Kratosa i jego syna zastanawialiście się, podobnie jak ja, co w zanadrzu na przyszły rok ma dla nas Sony, to już nie musimy się dłużej zastanawiać!Niestety, poza przybliżoną datą premiery nie wiemy wiele więcej. Pewnym jest, że ponownie wcielimy się zarówno w Petera Parkera, jak i Milesa Moralesa, a naszym przeciwnikiem będzie Venom. Pozostaje więc liczyć na to, że uchylenie rąbka tajemnicy w postaci ogłoszenia daty premiery zaowocuje niedługo kolejnymi informacjami o tej długo wyczekiwanej produkcji!Wydany w 2018 roku przez Insomniac Games "Spider-Man" pozwala wcielić nam się w role Petera Parkera, młodego chłopaka obdarzonego nadludzkimi mocami. Twórcy od razu rzucają nas w wir akcji i nie zwalniają tempa ani na moment dzięki czemu "Spider-man" jest jedną z najlepszych gier akcji ostatnich lat.Wydany 2 lata później, w 2020 roku "Spider-Man: Miles Morales" to samodzielny dodatek, który zabiera nas w nieco krótszą, ale równie świetną historię czarnoskórego Spider-Mana, tytułowego Milesa. Bujanie się po pajęczynach w ośnieżonym Nowym Jorku to jest coś co każdy fan komiksów Marvela musi zobaczyć i przeżyć!