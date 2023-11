To koniec "Muppetowej masakry". Twórcy mają jednak dobrą wiadomość dla fanów

Twórcy "Muppetowej masakry" dziękują fanom

O czym opowiadała "Muppetowa masakra"? Zobacz zwiastun

Twórcy " Muppetowej masakry " – Adam F. Goldberg Jeff Yorkes – podziękowali fanom za pośrednictwem mediów społecznościowych.– napisał Yorkes Z kolei Adam F. Goldberg zdradził, że koniec "Muppetowej masakry" nie oznacza końca Muppetów na Disney+.– czytamy w jego wpisie. Muppetowa masakra " trafiła na Disney+ w maju tego roku. Pierwszy, i jak się okazało, ostatni sezon składał się z 10 odcinków. Zobaczcie jego zwiastun:45 lat rock and rolla za nimi, ale dopiero się rozkręcają. Ulubieńcy publiczności, Doktor Ząb i Elektryczna Masakra, ruszają w muzyczną podróż z ambitną producentką, Norą Singh. Chcąc uratować umierającą wytwórnię muzyczną, Nora namawia rockowy zespół do wydania ich pierwszej płyty. Legendarna (i mocno wyluzowana) ekipa – Dr Ząb, Floyd Pepper, Janice, Lips, Zoot i Zwierzak – zderzą się z dynamicznym światem branży muzycznej. Nie obędzie się bez wyzwań. Na szczęście Nora ma wsparcie Hanny, swojej siostry-influencerki, oraz superfana Masakry, Mooga. Przed nimi spotkania z największymi gwiazdami muzycznymi naszych czasów i masa przygód na drodze do platynowej płyty.