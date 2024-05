Wiemy, kiedy nowe seriale Marvela trafią na Disney+

Spin-off "WandaVision" z tytułem i data premiery

Zwiastun serialu "WandaVision"

Wszystko wskazuje na to, że po aktywnym trollowaniu fanów częstymi zmianami tytułu spin-offu " WandaVision " Marvel w końcu ujawnił, jak naprawdę będzie brzmiał tytuł serialu. To prawdopodobnieJednocześnie Disney+ ujawnił, że pierwsze dwa odcinki serialu zadebiutują na platformietego roku. Kolejne odcinki będą prezentowane w tygodniowych odstępach.Marvel liczy, że dramaty związane z realizacją serialunależą już do przeszłości. Ustalono bowiem, że nowy show zadebiutuje na Disney+ w. Konkretnej daty na razie nie ujawniono.Zgromadzeni na Upfronts mieli okazję obejrzeć nowy zwiastun serialu. Ponoć bardzo krwawy. Niestety oficjalnie nie trafił on do sieci.Potwierdzono również, że w 2025 roku zobaczymy na Disney+ serial. Jednak w tym przypadku studio nie określiło nawet pory roku.Bohaterką " Ironheart " będzie genialna wynalazczyni Riri Williams ( Dominique Thorne ), którą poznaliśmy w widowisku " Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu ".