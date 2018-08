Tom Cruise chce zagrać w "Green Lantern Corps", ale...

UWAGA, BĘDĄ SPOILERY...







Podobno Tom Cruise jest o krok od podpisania kontraktu na udział w ekranizacji komiksu DCJest tylko jedno "ale": gwiazdor domaga się zmiany scenariusza.Podobno w obecnej wersji tekstu bohater Cruise'a , Hal Jordan, umiera. Aktorowi, jak nietrudno się domyślić, nie podoba się takie rozwiązanie. Postawił więc producentom ultimatum: wystąpi w filmie, jeśli jego postać zostanie przywrócona do życia.Tytułowy korpus to grupa wojowników, którzy przysięgli strzec międzygalaktycznego porządku. Każdy z nich nosi pierścień obdarzający go nadzwyczajnymi mocami. Fabułamiałaby się skupić na dwóch członkach oddziału: weteranie Halu oraz jego młodszym koledze Jonie Stewarcie.Kilka miesięcy temu mówiło się, że reżyserią filmu o Zielonych Latarniach zainteresowany jest Christopher McQuarrie . Cruise pracował z nim przyi dwóch częściachto jedna z wielu komiksowych adaptacji, które przygotowują Warner i DC. W planach są również m.in.oraz".