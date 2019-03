Tom Hanks w biografii Elvisa od twórcy "Wielkiego Gatsby'ego"

Getty Images © Jason LaVeris



) dołączył do obsady niezatytułowanego filmu o Elvisie Presleya. Chodzi o biografię, który od pięciu lat szykuje Australijczyk Baz Luhrmann Hanks wcieli się w postać "Pułkownika" Toma Parkera, który od 1955 roku był menadżerem piosenkarza. To on w dużej mierze przyczynił się do tego, że Elvis stał się globalną gwiazdą. Był mu bezwzględnie oddany, ale też brał znacznie większy procent od jego zarobków.Budżet produkcji wciąż nie został domknięty. Jedak twórcy liczą, że udział Hanksa wydatnie w tym pomoże. Sam Luhrmann szuka obecnie odtwórcy głównej roli. Chce zatrudnić mało znanego aktora.Całość powstanie dla Warner Bros.