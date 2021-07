Tony Gatlif: Droga znaczy wolność

Pełnia życia, muzyka, radość mimo wszystko, droga i wolność – to esencja kultury romskiej, z których Tony Gatlif tka swoje barwne obrazy. Ale są tutaj także inne, bardziej dojmujące motywy: prześladowanie, dyskryminacja, ucieczka, bieda, wygnanie z ojczyzny i nieutulona za nią tęsknota. Tony Gatlif to wszechstronny twórca – reżyser, scenarzysta, kompozytor, aktor i producent filmowy – który kieruje oko w stronę peryferii, oddając głos ich mieszkańcom. Bohaterowie jego filmów wywodzą się z różnych kultur i środowisk, dialogi są prowadzone w wielu językach, a muzyka i taniec to pełnoprawni aktorzy.

W siedmiu filmach Tony’ego Gatlifa , które zaprezentujemy na Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi (" Corre, Gitano " – 1982, " Gadjo dilo " – 1997, " Vengo " – 2000, " Exils " – 2004, " Wolność " – 2009, " Geronimo " – 2014, " Djam " – 2017), ich twórca za każdym razem nieco inaczej stawia pytanie o to, skąd pochodzimy i dokąd zmierzamy. Tony Gatlif urodził się w 1948 roku w Algierze, który w tamtych czasach był pod panowaniem francuskim. Powiedzieć o nim, że pochodzi z wielokulturowej rodziny, to za mało. On jest wielokulturowością: jako algierski Francuz z matki Andaluzyjki i ojca Kabyla. Na początku lat 60. XX w., po odzyskaniu przez Algierię niepodległości, migruje do Francji, a jest wówczas nastoletnim analfabetą z pustymi kieszeniami, żyjącym na granicy prawa. W poszukiwaniu tożsamości zwraca się ku sobie i własnej kulturze. Gatlif właściwie stale jest w drodze, a podróż staje się jego ojczyzną. Znakami rozpoznawczymi reżysera są płynne przejścia między gatunkami filmowymi, warstwa muzyczna i skierowanie się ku aktorom nieprofesjonalnym, którzy stanowią znaczącą część obsady. Podróżując, szuka motywów muzycznych – jak andaluzyjskie flamenco w " Corre, Gitano " i " Vengo ", tureckie rytmy w " Geronimo " czy rebetiko w " Djam ", ale też właściwych plenerów, w których umieszcza bohaterów takich jak on sam – ludzi, którzy wymykają się schematom.Filmem otwierającym retrospektywę jest " Wolność " (2009) – piękny, przenikliwy, wspaniale opowiedziany, w którym najpełniej możemy ujrzeć to, co chce nam przekazać Gatlif o rdzeniu romskiej kultury i tożsamości. Reżyser osadza swoich bohaterów we Francji w czasach rządów Vichy, pokazując rozdźwięk jaki istnieje między próbami osiedlenia ludzi o wolnych duszach, a ich głęboką potrzebą bycia w drodze. Realizacja filmu o Samudaripen – romskim ludobójstwie, przemilczanej i słabo udokumentowanej części historii – była pragnieniem Gatlifa od początku jego kariery.Dla Romów przemierzających europejskie trakty droga oznacza prawdziwą wolność, nawet pomimo wysokiej nieraz ceny, którą trzeba za nią zapłacić.Szczegółowy program już wkrótce.15. Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi odbywa się w dniach 31 lipca – 8 sierpnia 2021 r. w Kazimierzu Dolnym i Janowcu nad Wisłą. Zachęcamy do śledzenia naszych newsletterów oraz profilu na FACEBOOKU