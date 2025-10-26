Newsy Filmy "Karolcia" wreszcie dostanie filmową adaptację?
"Karolcia" wreszcie dostanie filmową adaptację?

&quot;Karolcia&quot; wreszcie dostanie filmową adaptację?
Do odważnych świat należy. Nie udało się dwie dekady temu, może uda się teraz. Wygląda bowiem na to, że jedna z najbardziej znanych książek dla dzieci "Karolcia" wreszcie doczeka się ekranizacji.

Karolcia i magiczny koralik na dużym ekranie?



"Karolcia" to powieść z 1959 roku autorstwa Marii Krüger. Od lat 80. jest lekturą szkolną.

Tytułowa Karolcia to 8-letnia dziewczynka, w której ręce trafia niebieski koralik. Okazuje się, że jest to magiczny przedmiot, który spełnia życzenia. Karolcia korzysta z koralika, by uszczęśliwiać ludzi wokół niej. Przez to uwagę na nią zwraca czarownica Filomena, która chce zdobyć koralik na własność...

Na stronach studia filmowego MTL Maxfilm można właśnie znaleźć informację o castingu do filmu "Karolcia". Poszukiwani są młodzi odtwórcy ról Karolci i jej najlepszego przyjaciela, towarzysza jej przygód, Piotrka.


Na tę chwilę nie ma jednak żadnych innych informacji na temat projektu. Studio MTL Maxfilm odpowiada za realizację filmów z cyklu "Kogel Mogel" oraz komedii świątecznej "Uwierz w Mikołaja", której druga część trafi w listopadzie do kin.

Trudna droga "Karolci" na ekrany kinowe



Nie jest to pierwsza próba adaptacji powieści Krüger na potrzeby kina. Pierwsza filmowa "Karolcia" została zapowiedziana jeszcze w 2001 roku.

Jej reżyserką była Jowita Gondek. Film miał już skompletowaną obsadę. W roli Karolci miała pojawić się Weronika Marszalec. W obsadzie byli także m,in. Katarzyna Figura, Majka Jeżowska, Paweł Deląg i Jacek Kawalec.

Do roli czarownicy Filomeny szukano międzynarodowej gwiazdy. Pierwotnie miała ją zagrać Nastassja Kinski, ale potem została nią Faye Dunaway.

Ekipa weszła nawet na plan. Jednak realizacja filmu okazała się trudnym przedsięwzięciem. Ostatecznie udało się nakręcić 80% planowanego materiału. Projekt jednak nigdy nie został dokończony.

Czy nowa ekipa będzie miała więcej szczęścia? Czas pokaże.

Zwiastun filmu "Uwierz w Mikołaja 2"





