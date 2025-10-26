"Karolcia" wreszcie dostanie filmową adaptację?

Do odważnych świat należy. Nie udało się dwie dekady temu, może uda się teraz. Wygląda bowiem na to, że jedna z najbardziej znanych książek dla dzieci "Karolcia" wreszcie doczeka się ekranizacji.
Karolcia i magiczny koralik na dużym ekranie? "Karolcia"
to powieść z 1959 roku autorstwa Marii Krüger
. Od lat 80. jest lekturą szkolną.
Tytułowa Karolcia to 8-letnia dziewczynka, w której ręce trafia niebieski koralik. Okazuje się, że jest to magiczny przedmiot, który spełnia życzenia. Karolcia korzysta z koralika, by uszczęśliwiać ludzi wokół niej. Przez to uwagę na nią zwraca czarownica Filomena, która chce zdobyć koralik na własność...
Na stronach studia filmowego MTL Maxfilm
można właśnie znaleźć informację o castingu do filmu "Karolcia"
. Poszukiwani są młodzi odtwórcy ról Karolci i jej najlepszego przyjaciela, towarzysza jej przygód, Piotrka.
Na tę chwilę nie ma jednak żadnych innych informacji na temat projektu. Studio MTL Maxfilm odpowiada za realizację filmów z cyklu "Kogel Mogel
" oraz komedii świątecznej "Uwierz w Mikołaja
", której druga część trafi w listopadzie do kin.
Trudna droga "Karolci" na ekrany kinowe
Nie jest to pierwsza próba adaptacji powieści Krüger na potrzeby kina. Pierwsza filmowa "Karolcia" została zapowiedziana jeszcze w 2001 roku.
Jej reżyserką była Jowita Gondek
. Film miał już skompletowaną obsadę. W roli Karolci miała pojawić się Weronika Marszalec
. W obsadzie byli także m,in. Katarzyna Figura
, Majka Jeżowska
, Paweł Deląg
i Jacek Kawalec
.
Do roli czarownicy Filomeny szukano międzynarodowej gwiazdy. Pierwotnie miała ją zagrać Nastassja Kinski
, ale potem została nią Faye Dunaway.
Ekipa weszła nawet na plan. Jednak realizacja filmu okazała się trudnym przedsięwzięciem. Ostatecznie udało się nakręcić 80% planowanego materiału. Projekt jednak nigdy nie został dokończony.
Czy nowa ekipa będzie miała więcej szczęścia? Czas pokaże.
Zwiastun filmu "Uwierz w Mikołaja 2"