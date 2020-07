Trwa nabór do jedynej w Polsce Szkoły Zawodów Filmowych

To pierwsza i jedyna w kraju szkoła kształcąca profesjonalistów pracujących na planach filmowych i telewizyjnych.Warszawska Szkoła Filmowa otworzyła nową placówkę, która umożliwia zdobycie praktycznego zawodu, ciekawej pracy i świetnych zarobków. Szkoła Zawodów Filmowych to miejsce kształcące profesjonalistów pracujących na planach filmowych i telewizyjnych.Skąd pomysł na stworzenie takiej placówki? –– tłumaczy Maciej Ślesicki Kanclerz Warszawskiej Szkoły Filmowej.Obecnie najbardziej rozchwytywane zawody na filmowym rynku pracy to: asystent kamery, szwenkier, ostrzyciel, specjalista grip, oświetlacz i dyżurny planu. Są to zawody wysokiej odpowiedzialności, a zarobki specjalizujących się w nich fachowców sięgają nawet do kilku tysięcy złotych za dzień zdjęciowy. Asystent kamery może liczyć na ok. 1000 zł dniówki, ostrzyciel 1600 zł, a szwenkier nawet 2000 zł. Właśnie te zawody można zdobyć po ukończeniu Szkoły Zawodów Filmowych.Zadaniem Szkoły Zawodów Filmowych jest wykształcenie takich fachowców, których bez wahania można polecić do pracy na każdym planie zdjęciowym. Co ważne, to nie jest kolejny kurs, ale normalna szkoła, a słuchacze będą uczyć się w warunkach planu filmowego, w oparciu o najnowocześniejsze technologie. Nauka trwa rok i jest prowadzona w trybie zaocznym. By ukończyć kurs, słuchacze obowiązkowo muszą odbyć praktyki przy realizacji filmów produkowanych przez Warszawską Szkołę Filmową. Oprócz zajęć teoretycznych i praktycznych wezmą też udział w treningu interpersonalnym koniecznym do współpracy w ekipie filmowej. Szkoła umożliwia zrobienie dodatkowych kursów: BHP i uprawnień elektrycznych.Kadra Szkoły Zawodów Filmowych złożona jest wyłącznie z czynnych zawodowo praktyków z branży filmowej, w tym z wykładowców Warszawskiej Szkoły Filmowej. Oprócz ogromnej wiedzy i doświadczenia wykładowcy posiadają szereg zdolności interpersonalnych niezbędnych do pracy na planie zdjęciowym. Są ludźmi, którzy rozumieją sztukę i intencje twórców, umieją zaproponować własne kreatywne rozwiązania na planie. I właśnie tego będą uczyć swoich podopiecznych.Dlaczego warto rozważyć aplikowanie do Szkoły Zawodów Filmowych? Bo polska branża audiowizualna od paru lat bardzo prężnie się rozwija, a w miarę wzrastania rynku, zwiększa się też liczba miejsc pracy. Wbrew powszechnej opinii, nie jest to sektor przeznaczony jedynie dla ludzi z artystycznym zacięciem. Nie oznacza też stresu związanego z czekaniem na ciekawe projekty, ani frustracji wynikającej z monotonni wykonywanych zadań. Zdobycie praktycznego zawodu, umożliwiającego pracę na planie zdjęciowym, to gwarancja ciekawej pracy i stabilizacji finansowej.Więcej o Szkole Zawodów Filmowych znajdziesz na oficjalnej stronie: www.szkolazawodowfilmowych.pl