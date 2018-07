Trybunał Sów w "The Batman"? Amazo w "Suicide Squad 2"?

3 2 1



Po sieci zaczęły krążyć nowe plotki na temat komiksowych widowisk. Ich autorką jest Grace Randolph. Twierdzi ona, że wie, kogo Warner Bros. wybrało na złoczyńców obu filmów.Jeśli chodzi o, to do tej pory najpopularniejsza plotka głosiła, że przeciwnikiem tytułowego bohatera będzie Pingwin. O ile postać ta może się rzeczywiście w filmie pojawić, to jednak nie z nim zmierzyć się Mroczny Rycerz. Jeśli wierzyć Randolph, uwagę herosa zajmie Trybunał Sów.Trybunał Sów to tajna organizacja przestępcza, która istniała już w czasach kolonialnych. Jej specjalnością było porywanie dzieci, które następnie wychowywane były na niezwykle groźnych zabójców. W komiksach pojawia się od 2011 roku. Jej pomysłodawcą jest Scott Snyder.Co do, to Randolph twierdzi, że twórcy filmu rozważali bardzo różnych zbirów, w tym Zatannę, Raven, Karę Zor-El. Ostatecznie wybór padł na Amazo. To android, który wysysa z innych ich moce, by samemu z nich korzystać. Pojawił się w Srebrnej Erze komiksów debiutując w "The Brave and the Bold" w czerwcu 1960 roku.