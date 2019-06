Trzeci sezon "Opowieści podręcznej" już 6 czerwca w HBO GO

Serialbędący adaptacją klasycznej powieści Margaret Atwood to historia o życiu w dystopijnym świecie Republiki Gilead, totalitarnym społeczeństwie, które powstało na terenie Stanów Zjednoczonych. W obliczu katastrof ekologicznych i gwałtownego przyrostu naturalnego Gilead rządzony jest przez przedstawicieli fundamentalistycznego reżimu, który traktuje kobiety jak własność państwową.Trzeci sezon serialu liczyć będzie 13 odcinków i skoncentruje się na tytułowej podręcznej June ( Elisabeth Moss ) i jej buncie przeciwko Republice Gileadu, do którego kobieta trafia ponownie po tym, jak pod koniec drugiego sezonu, zrezygnowała z możliwości ucieczki ze swoim dzieckiem do Kanady. Teraz będzie musiała stawić czoła reżimowi i wielu przytłaczającym ją przeciwnościom losu. Zaskakujące spotkania, zdrady i podróż do przerażającego serca Gileadu zmuszają wszystkich bohaterów do działania. Na ustach mają oni tylko jedną prowokacyjną modlitwę: "Błogosławiona walka".W serialu występują: Elisabeth Moss Bradley Whitford . Serialprodukowany jest przez MGM. Jego twórcą i scenarzystą jest Bruce Miller Producentami wykonawczymi serialu są Miller Eric Tuchman oraz Mike Barker . Międzynarodowym dystrybutorem serialu jest spółka MGM.Pierwszy sezonjest dostępny jest w HBO GO, emisja drugiego zaplanowana została od najbliższej soboty,w HBO GO. Trzeci sezon będzie miał premieręw HBO GO, dzień po światowej premierze.