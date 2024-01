Twórca "Bielma" i "Paktu z diabłem" nakręci mroczną biografię Bruce'a Springsteena?

Bruce Springsteen – biografia. O czym opowie?

Bruce Springsteen – legenda amerykańskiej muzyki rockowej

Zwiastun filmu "Bielmo"

Film Coopera miałby się skupić na kluczowym momencie w karierze Bruce'a Springsteena, czyli nagrywaniu przez niego przełomowego albumu z. Piosenkarz i autor tekstów miał w tym okresie depresję i zmagał się ze stanami lękowymi, choć sam nie zdawał sobie z tego sprawy. By uśmierzyć ból, tworzył piosenki na swoim domowym magnetofonie, nieświadomie umieszczając w nich upiorne motywy.W swoich wspomnieniach pod tytułemmuzyk pisał o tym okresie w taki sposób:Istnieją przypuszczenia, że fabuła może został oparta na książce Warrena Zanesa pod tytułemJak dotąd nie przeprowadzono żadnego castingu, nie wiadomo więc też, kto może być faworytem do roli.W ciągu swojej trwającej 50 lat kariery Springsteen sprzedał ponad 60 milionów płyt w USA i 150 milionów w pozostałych krajach świata. Zdobył łącznie 20 nagród Grammy, dwoma Złote Globy, Oscara za piosenkę do " Filadelfii " oraz Tony Award.W 2016 został odznaczony przez prezydenta Baracka Obamę Prezydenckim Medalem Wolności.