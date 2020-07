Twórca "Mad Men" przygotowuje serial kryminalny

Twórca " Mad Men ", Matthew Weiner , przygotowuje nowy serial dla telewizji FX. Projekt nie ma jeszcze tytułu.Ma to być komediodramat z kryminalną łamigłówką w tle. Szczegóły opowieści na razie pozostają tajemnicą. Weiner będzie nie tylko scenarzystą i showrunnerem, ale również producentem oraz reżyserem cyklu.Ostatnim reżysersko-scenariopisarskim projektem Weinera jest serial " The Romanoffs " z 2018 roku. Największą popularność przyniosło mu oczywiście " Mad Men ". 7-sezonowy serial zdobył 116 nominacji do nagrody Emmy i cztery nagrody dla najlepszego serialu dramatycznego.