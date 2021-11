Twórca "Overlord" nakręci adaptację mangi "Gantz"

Getty Images © Samuel de Roman



Po zakończeniu prac nad " Bullet Train ", Sony Pictures bierze na warsztat kolejną kultową mangę - tym razem będzie to "Gantz" autorstwa Hiroyi Oku. Reżyserem projektu został Julius Avery (" Overlord ").Oryginał opowiada historię Kei Kurono i Masaru Koto, którzy zginęli w katastrofie kolejnowej. Wskrzeszeni razem z inną grupą zmarłych i wyposażeni w najnowocześniejszą broń, wchodzą w skład specjalnej jednostki oddelegowanej do walki z agresywną kosmiczną rasą.Scenariusz napisze Marc Guggenheim . Data rozpoczęcia zdjęć nie jest jeszcze znana, projekt znajduje się we wczesnej pre-produkcyjnej fazie.Manga "Gantz" pojawiła się na rynku w 2000 roku i była wydawana przez kolejne 10 lat. Od tamtej pory doczekała się kilkunastu adaptacji anime oraz produkcji zrealizowanych metodą CGI. Ostatnią z nich było " Gantz:O " z 2016 roku.