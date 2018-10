Remake "Flasha Gordona" ma nowego reżysera

) został wybrany na scenarzystę i reżysera nowej wersjiJednym z producentów filmu będzie Matthew Vaughn , który pierwotnie planował sam stanąć za kamerą.Tytułowy bohater to przystojny gracz polo, który zostaje porwany przez kosmitów z planety Mongo. Staje się on wojownikiem wystawionym przeciwko bezwzględnemu tyranowi Mingowi.Postać Gordona wymyślił w latach 30. autor komiksów Alex Raymond. Od tamtej pory dzielny Ziemianin pojawił się m.in. na kartach powieści, w słuchowiskach radiowych, serialach telewizyjnych i filmach. Najsłynniejsza jak dotąd adaptacja jego przygód trafiła do kin w 1980 roku. Tytułową rolę zagrał w niej Sam Jones , zaś soundtrack dostarczył zespół Queen.Najnowszy film Avery'ego - zbierający świetne recenzje wojenny horror- trafi do kin w przyszłym miesiącu.Realizacjęsfinansuje Fox.