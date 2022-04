Twórca "Raya Donovana" wyrzucony z serialu "American Gigolo" za złe zachowanie

Dlaczego wyrzucono Davida Hollandera?

Showtime i Paramount Television Studios ogłosili, że w trybie natychmiastowym zrywają wszelką współpracę z Davidem Hollanderem . Twórca hitu " Ray Donovan " przygotowywał dla stacji Showtime serial "American Gigolo".Jak podaje portal Deadline, do Paramount Television Studios wpłynęły skargi na złe zachowanie Hollandera . Wytwórnia zdecydowała się przeprowadzić wewnętrzne śledztwo. Poznawszy jego wyniki podjęto decyzję o natychmiastowym przerwaniu współpracy. Oznacza to, że David Hollander nie jest już showrunnerem, reżyserem i producentem serialu "American Gigolo". Pogrzebany został też pomysł opowiedzenia kolejnych przygód Raya Donovana.Nikt jednak nie wyjaśnił, na czym polegało złe zachowanie Hollandera . Źródła portalu Deadline twierdzą jednak, że nie miało ono seksualnego charakteru."American Gigolo" będzie kontynuacją słynnego filmu Paula Schradera Amerykański żigolak ". W filmie Julian, mężczyzna do towarzystwa, zostaje posądzony o morderstwo jednej ze swoich klientek. Akcja serialu rozgrywa się półtorej dekady później, kiedy Julian wychodzi na wolność. Mężczyzna próbuje odnaleźć się we współczesnym seks-biznesie jednocześnie starając się dowiedzieć, kto wrobił go w zabójstwo. Pragnie również odzyskać Michelle - swoją jedyną prawdziwą miłość.Miejsce Richarda Gere'a , gwiazdy filmowego oryginału, zajął Jon Bernthal (" Miasto jest nasze "). W obsadzie są też: Gretchen Mol (jako Michelle), Rosie O'Donnell Prace nad serialem będą kontynuowane. Pozycję showrunnera przejął stały współpracownik Hollandera