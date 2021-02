Showtime szykuje powrót "Raya Donovana"

Mamy dobrą wiadomość dla fanów serialu " Ray Donovan ". Jak wiadomo, stacja Showtime skasowała go. Okazuje się jednak, że nie oznacza to wcale końca. Teraz stacja zapowiada film, który ma zamknąć historię bohatera granego przez Lieva. Schreibera Showrunner serialu David Hollander stanie za kamerą. Jest również autorem scenariusza, który napisał we współpracy ze Schreiberem . W obsadzie pojawią się również Jon Voight Akcja filmu rozpocznie się w momencie, w którym zakończył się serial. Mickey salwuje się ucieczką, a Ray go ściga, zdeterminowany, by powstrzymać ojca, zanim ten spowoduje jeszcze więcej problemów. Oprócz rozgrywającej się współcześnie historii w filmie poznamy wydarzenia sprzed 30 lat, które zdefiniowały relacje Raya z Mickeyem.Zdjęcia powinny ruszyć latem. Premiera planowana jest na przyszły rok.