Jon Bernthal zostanie "Amerykańskim żigolakiem"

) zagra główną rolę w pilocie serialu będącego kontynuacją klasycznegoTwórcą oryginału z 1980 roku jest Paul Schrader . W tytułową postać wcielił się Richard Gere , dla którego udział w filmie okazał się przepustką do kariery.W oryginale Julian, mężczyzna do towarzystwa, zostaje posądzony o morderstwo jednej ze swoich klientek. Akcja serialu rozgrywa się 18 lat później. Bohater wychodzi na wolność i próbuje odnaleźć się we współczesnym seks-biznesie Los Angeles. Jednocześnie stara się dowiedzieć, kto wrobił go w zabójstwo, a także pragnie odzyskać Michelle - swoją jedyną prawdziwą miłość.Autorem scenariusza i reżyserem pilotowego odcinka będzie David Hollander , któremu uznanie przyniósł serial. Projekt powstaje dla telewizji Showtime.