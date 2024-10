Twórca "Skinamarink" nakręci horror dla A24

Co wiemy o nowym filmie twórcy "Skinamarink"?

Nowy film Kyle'a Edwarda Balla będzie nosił tytuł "The Land of Nod". Twórca samodzielnie wyreżyseruje oraz napisze nadchodzący horror. Choć szczegóły na temat projektu trzymane są w tajemnicy, portal Variety przypomina wywiad z Ballem z 2022 roku, w którym twórca dzielił się z dziennikarzem dwoma pomysłami na filmy, które chciałby zrealizować.Pierwszy z nich to legenda Flecisty z Hameln, ludowe podanie spisane przez braci Grimm o szczurołapie, który w ramach zemsty magicznymi dźwiękami muzyki wyprowadził oraz utopił w Wezerze miejscowe dzieci. Drugi to z kolei współczesna opowieść o trzech nieznajomych, którzy w swoich snach widzą dokładnie ten sam dom. Ciężko stwierdzić, czy którykolwiek z pomysłów stał się podstawą fabuły "The Land of Nod".Przypomnijmy, że poprzedni film reżysera, " Skinamarink ", okazał się jedną z najbardziej interesujących sensacji horrorowych ostatnich lat. Premierę stworzonego za jedyne 15 tysięcy dolarów filmu poprzedzała wyjątkowa kampania reklamowa, łącząca się z tematem oraz stylistyką filmu. Pierwotnie film wyciekł do sieci po pokazach na Fantasia International Film Festival w Montrealu. Akt piractwa jak rzadko kiedy przyniósł reżyserowi sporo dobrego - reakcje na " Skinamarink " opisujące go na TikToku oraz Instagramie jako "najstraszniejszy horror w historii" stworzyły szum wokół filmu i zainteresowanie na niespodziewaną skalę z perspektywy twórcy tak skromnego projektu.Finalnie " Skinamarink " trafił też i do polskich kin dzięki dystrybutorowi Velvet Spoon, ale pokazywany był wyłącznie przez trzy dni - pomysł o ekskluzywnych i limitowanych czasowo projekcjach został wzięty bezpośrednio ze Stanów, gdzie ten niespotykany ograniczony model powiększył jedynie zainteresowanie wśród fanów gatunku.