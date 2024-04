Twórcy "Cząstek kobiety" będą teraz składać do kupy Amy Adams

"At The Sea" z Amy Adams. Kogo zagra?

Bohaterką "At The Sea" będzie ciesząca się dotąd sławą i uznaniem Laura, która po długiej rehabilitacji wraca do wakacyjnego domu nad morzem. Tam zacznie się zmierzyć ze skomplikowanym życiem, jakie na chwilę opuściła, i nową tożsamością bez sławy i fortuny, do jakich była przyzwyczajona.Aktorka nominowana aż 6 razy do Oscara (wciąż bez statuetki) zachwycała widownię znacznie więcej razy – m.in. w takich filmach, jak " Fighter ", " Nowy początek ", " American Hustle " czy nawet w " Zaczarowanej ". Do jej ostatnich największych ról należą " Ostre przedmioty ", " Elegia dla bidoków " z równie udaną kreacją Glenn Close , " Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera ", gdzie wcieliła się w Lois Lane, oraz na przykład " Rozczarowana ", czyli kontynuacji "Zaczarowanej" z 2007 roku.