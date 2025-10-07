Twórcy filmu "Osiem gór" kręcą nowy film - "Let Love In"

W 2022 roku premierę miał film "Osiem gór", za który odpowiedzialni byli belgijscy twórcy Felix van Groeningen i Charlotte Vandermeersch. Do sieci trafiła informacja o ich nowym projekcie, w którym – podobnie jak w "Ośmiu górach" – weźmie udział włoski aktor Luca Marinelli.
O czym opowie nowy film twórców „Ośmiu gór”?
Getty Images © Marilla Sicilia
Nowy film otrzymał tytuł "Let Love In"
i ma być romantycznym dramatem. Reżyseruje go van Groeningen
, który wraz z Vandermeersch
i Anne Paulicevich
napisał także scenariusz. Vandermeersch
zagra w filmie jedną z głównych ról. Wraz z Marinellim
wcielą się w parę, której związek zmaga się z kryzysem po tym, jak zostaje odkryta prawda o romansie. Zdjęcia do filmu trwają obecnie w Belgii. Nie ma jeszcze informacji o dacie premiery, ale platforma Mubi zapowiedziała, że zajmie się dystrybucją filmu na kluczowych rynkach. Film produkuje Our Films należące do grupy medialnej Mediawan.
"Osiem gór
" opowiadało historię mężczyzny, który porzucił miasto i ruszył w podróż w Alpy, aby odnaleźć samego siebie. Film pokazywany był w 2022 roku na festiwalu w Cannes
, gdzie zdobył Nagrodę Jury. W główną rolę wcielił się Marinelli
. Aktora ostatnio mogliśmy oglądać w filmie "The Old Guard 2
" Netflixa, jak również w serialu Mussolini: Son of the Century
, gdzie zagrał rolę włoskiego dyktatora.
Osiem gór – zwiastun filmu