Twórcy filmu "Osiem gór" kręcą nowy film - "Let Love In"

Filmy

The Hollywood Reporter / autor: /
źródło: Getty Images
autor: Philip Rock
W 2022 roku premierę miał film "Osiem gór", za który odpowiedzialni byli belgijscy twórcy Felix van Groeningen i Charlotte Vandermeersch. Do sieci trafiła informacja o ich nowym projekcie, w którym – podobnie jak w "Ośmiu górach" – weźmie udział włoski aktor Luca Marinelli

O czym opowie nowy film twórców „Ośmiu gór”?



felix-charlotte.jpg Getty Images © Marilla Sicilia


Nowy film otrzymał tytuł "Let Love In" i ma być romantycznym dramatem. Reżyseruje go van Groeningen, który wraz z Vandermeersch i Anne Paulicevich  napisał także scenariusz. Vandermeersch zagra w filmie jedną z głównych ról. Wraz z Marinellim wcielą się w parę, której związek zmaga się z kryzysem po tym, jak zostaje odkryta prawda o romansie. Zdjęcia do filmu trwają obecnie w Belgii. Nie ma jeszcze informacji o dacie premiery, ale platforma Mubi zapowiedziała, że zajmie się dystrybucją filmu na kluczowych rynkach. Film produkuje Our Films należące do grupy medialnej Mediawan.  

"Osiem gór" opowiadało historię mężczyzny, który porzucił miasto i ruszył w podróż w Alpy, aby odnaleźć samego siebie. Film pokazywany był w 2022 roku na festiwalu w Cannes, gdzie zdobył Nagrodę Jury. W główną rolę wcielił się Marinelli. Aktora ostatnio mogliśmy oglądać w filmie "The Old Guard 2" Netflixa, jak również w serialu Mussolini: Son of the Century, gdzie zagrał rolę włoskiego dyktatora.

 

Osiem gór – zwiastun filmu



