Prezent dla każdego gracza: 10 gier, które warto kupić na prezent

Gra, w której wcielamy się w kotka, i mamy dedykowany przycisk do miauczenia? Taki koncept od razu urzekł graczy na całym świecie i już na długo przed premierą wiadomo było, że to będzie wyjątkowa produkcja. Mimo że nie jest to gra tej samej skali, co " Cyberpunk " i można ją przejść w kilka wieczorów, to dalej jest nietuzinkowym doświadczeniem. Jeśli podobnie jak ja jesteście #teamPsy, to i tak zachęcam do sięgnięcia po " Stray ".• PEGI: 12• język polski: pełny koci dubbing, polskie napisy