Znamy datę premiery "God of War Ragnarok"

PlayStation ujawniło dziś kiedy zagramy w najnowszą odsłonę przygód Kratosa Atreusa . " God of War Ragnarok " zadebiutuje 9 listopada tego roku na konsolach PlayStation 4 i PlayStation 5. Z tej okazji zaprezentowano nowy zwiastun CG, który możecie zobaczyć poniżej.Poznaliśmy też edycje, w których dostępna będzie gra:- edycja przedpremierowa - poza podstawową wersją gry dostaniemy kod na limitowane ubrania dla Kratosa i Atreusa- edycja standardowa - dostępna od dnia premiery gry. będzie zawierała płytę z grą na wybraną platformęKupując jedną z powyższych edycji w wersji na PlayStation 4 będziemy mogli ulepszyć ją do wersji PlayStation 5 za 10 USD/10 EUR.- cyfrowa edycja specjalna - gra na obie platformy, skórki na ubrania i broń, cyfrowy artbook, zestaw awatarów i temat do konsoli PS4- edycja kolekcjonerska - oprócz zawartości cyfrowej edycji specjalnej znajdą się w niej steelbook, dwie figurki, kości do gry i replika Mjolnira- edycja Jötnar - cała zawartość edycji kolekcjonerskiej oraz muzyka na winylu, przypinki, pierścień i materiałowa mapa