State of Play (wrzesień 2022) - najważniejsze zapowiedzi

"God of War: Ragnarok" - nowy zwiastun fabularny

"Tekken 8" - zapowiedź nowej odsłony

"Like a Dragon: Ishin!" - zapowiedź remake'u gry z 2014

"Synduality" - zapowiedź nowej gry Bandai Namco

"Rise of the Ronin" - nowa gra od Koei Tecmo

W nocy z 13 na 14 września miała miejsce transmisja State of Play, podczas której PlayStation ujawniło kilka tytułów zmierzających na konsole PS4 i PS5. Zobaczyliśmy również nowe wideo z zaplanowanego na 9 listopada " God of War: Ragnarok ". Pełen zapis prezentacji znajdziecie poniżej, zaś pod nim - najważniejsze pokazane tytuły.Premiera: 09.11.2022 na PlayStation 4 i PlayStation 5Premiera: TBC na PlayStation 5, Xbox Series X|S i PCPremiera: Luty 2023 na PS4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One i PCPremiera: 2023 na PlayStation 5, Xbox Series X|S i PCPremiera: 2024 na PlayStation 5