Twórczynie "Orange is The New Black" o akcji użytkowników Reddita na Wall Street

O tym, że MGM planuje nakręcić film o głośnej akcji użytkowników Reddita na Wall Street, do jakiej doszło kilka miesięcy, wiemy już od jakiegoś czasu. Producenci zainteresowali się tym tematem niemal od razu. Teraz ogłoszono, że fabułę napiszą twórczynie " Orange is The New Black Rebecca Angelo . Materiałem wyjściowym dla filmu jest książka Bena Mezricha "The Antisocial Network"."The Antisocial Network" opisuje zorganizowaną przez użytkowników Reddita – graczy i inwestorów amatorów – kampanię wykupu akcji sieci sklepów GameStop sprzedających gry, konsole i akcesoria dla graczy. Skrzyknięta grupa doprowadziła do zaskakującego dla firm z Wall Street znaczącego wzrostu wartości marki, co poskutkowało stratami finansowymi największych maklerów na giełdzie. Całe wydarzenie miało ma celu zemstę na instytucjach finansowych, które systematycznie doprowadzały do spadku wartości GameStop.W przygotowaniu są także inne projekty na ten temat, w tym film Netfliksa z Noah Centineo w roli głównej.