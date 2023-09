"Napisała: morderstwo" jako film? W projekt zaangażowana producentka "Barbie"

Co wiemy o filmowym "Napisała: morderstwo"?

Filmowe "Napisała: morderstwo" raczej nie ujrzy światła dziennego zbyt szybko.W projekt zaangażowana jest też producentka Amy Pascal (" Małe kobietki ", " Barbie ").Oryginalny serial był emitowany na CBS w latach 1984–1996. Jego gwiazda, wcielająca się w pisarkę, która odkrywa w sobie talent do rozwiązywania kryminalnych zagadek, Angela Lansbury , dostała nominacje do Emmy za każdy z dwunastu sezonów, nigdy jednak nie zdobyła nagrody. Rola ta przyniosła jej jednak cztery Złote Globy."Inwestorzy amatorzy" trafią na ekrany polskich kin już w listopadzie. Za sterami projektu stanął Craig Gillespie (" Jestem najlepsza. Ja, Tonya "). W obsadzie znaleźli się m.in. Paul Dano Seth Rogen . Zobaczcie zwiastun:Film opowiada o wydarzeniach ze stycznia 2021 roku. Wówczas to użytkownicy Reddita zrzeszeni jako WallStreetBets doprowadzili do zwiększenia wartości akcji GameStop, czyli sieci sklepów oferujących m.in. gry wideo, sprzęt elektroniczny czy gadżety.