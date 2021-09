Tybetański humor: "Jinpa" w kinach i na VOD od 24 września

Surowe skały płaskowyżu Kekexili, buddyjska metaforyka i rockowy wizerunek głównego bohatera: "Jinpa" to nie jest typowy obrazek magicznego Tybetu, który znamy z mainstreamowego kina.

Autorem filmu jest Pema Tseden , pisarz i pierwszy reżyser pochodzenia tybetańskiego, który ukończył prestiżową Pekińską Akademię Filmową i realizuje filmy we własnym języku, zdobywając nagrody na całym świecie. Jego unikalna wizja pozwala połączyć literacką wrażliwość z fascynującym wglądem w rzeczywistość współczesnego Tybetu - z jego chropowatą codziennością, unikalną kulturą i wyrazistymi postaciami żyjących w trudnych warunkach mieszkańców. Jinpa " łączy estetykę westernu, elementy buddyjskiej filozofii i narracje lokalnej kultury, której ważnym elementem jest dziedziczona pokoleniami zemsta o charakterze wendetty. Drapieżna estetyka filmu i stoickie poczucie humoru przywodziły krytykom na myśl skojarzenia z kinem Jarmuscha czy Kaurismakiego , jednak Tseden to autor osobny i doskonale operujący filmowym językiem, balansujący między kulturami, nawiązujący obrazem zarówno do estetyki regionu, klasyki kina, jak i tradycji europejskiego malarstwa. Producentami tego urzekającego wizualnie filmu są Wong Kar-wai i jego stała producentka Jacky Pang. Więcej informacji: www.piecsmakow.pl/jinpa Z okazji długo wyczekiwanej premiery " Jinpy " w kinach, platforma VOD Pięć Smaków w Domu prezentuje przegląd trzech ostatnich filmów wybitnego autora, pozwalający szerzej poznać jego twórczość. W cyklu, obok " Jinpy ", znajdzie się " Tharlo ", wzruszająca, świetnie napisana historia współczesnego pasterza, który nieoczekiwanie poznaje miłość swojego życia. Zobaczymy także " Balon ", subtelny i wielowarstwowy dramat, pokazujący jak chińska polityka demograficzna kładzie się cieniem na życiu zwykłych rodzin, zwłaszcza kobiet, których prawo do decydowania o własnym ciele ogranicza z jednej strony prawo, z drugiej - religijne instytucje.Filmy przeglądu: Jinpa ", reż. Pema Tseden , Chiny 2018 ( trailer Tharlo ", reż. Pema Tseden , Chiny 2015 ( trailer Balon " , reż. Pema Tseden , Chiny 2019 (trailer Film " Jinpa " w reżyserii Pemy Tsedena wejdzie do kin w całej Polsce 24 września 2021. Równolegle na platformie VOD www.piecsmakow.pl/wdomu ruszy mini-przegląd filmów reżysera, który potrwa do 25 października. Cena karnetu VOD - 45 pln, cena pojedynczego dostępu - 20 pln.