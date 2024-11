Tylko teraz najmocniejsze tytuły na Rakuten TV za 0,99 zł

Na Rakuten TV wystartowała wyjątkowa promocja! Tylko do 10 grudnia (lub do wyczerpania puli promocyjnej) płacąc BLIKIEM możesz cieszyć się najnowszymi tytułami za jedyne 0,99 zł!Każdy nowy użytkownik, który wypożyczy jeden zna platformie Rakuten TV i zapłaci za niego BLIKIEM, otrzyma specjalną zniżkę, dzięki której cena za jeden film wyniesie jedynie 0,99 zł! Promocja obowiązuje tylko w aplikacjach na Smart TV.Nowością na Rakuten TV jest możliwość ustawienia BLIKA jako preferowanej metody płatności. Dzięki temu kolejne transakcje można realizować jednym kliknięciem, bez konieczności podawania kodu BLIK. To wygodne i szybkie rozwiązanie!W ofercie promocyjnej znalazły się różnorodne produkcje, które zadowolą każdego miłośnika kina. Możesz wczuć się w pełną przygód atmosferę w filmie " Gru i Minionki: Pod przykrywką " lub przeżyć wzruszającą historię w animacji " Kung Fu Panda 4 ". Jeśli wolisz coś bardziej spektakularnego, z pewnością zachwyci Cię epicka " Diuna: Część druga ".Dla fanów dramatów i biografii przygotowaliśmy takie tytuły jak " Back to Black. Historia Amy Winehouse " oraz " Priscilla ", które przedstawiają wyjątkowe opowieści o ikonach muzyki i życia. Z kolei miłośnicy mocnych wrażeń mogą sięgnąć po trzymający w napięciu film " Egzorcyzm " lub pełną tajemnic produkcję " Omen: Początek ".Nie brakuje także tytułów dla najmłodszych i całej rodziny, takich jak " Harold i magiczna kredka " czy przygodowy " O psie, który jeździł koleją ". W tej wyjątkowej kolekcji każdy znajdzie coś dla siebie!Promocja jest dostępna dla wszystkich nowych użytkowników, którzy dokonają transakcji za pomocą BLIKA w aplikacji Rakuten TV na Smart TV. Każdy użytkownik może skorzystać z promocji raz, wypożyczając jeden tytuł w promocyjnej cenie.Aby cieszyć się ulubionymi filmami w tej wyjątkowej cenie, wystarczy zarejestrować się na Rakuten TV, wybrać jeden z 50 dostępnych tytułów i opłacić transakcję za pomocą BLIK. Niezapomniana rozrywka w najniższej cenie!