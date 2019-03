Tym żyje Ameryka: Nieznana aktorka, szefowie wytwórni i seks!

Getty Images © Dimitrios Kambouris



Nazwisko Charlotte Kirk zapewne większości fanów kina niewiele mówi. Jednak na jego dźwięk w Hollywood wielu osobom robi się niedobrze. Tak przynajmniej można wnosić z obszernego artykułu, jaki opublikował The Hollywood Reporter.Przez Kirk zagrożona jest pozycja szefa Warner Bros. Kevina Tsujihary, który podejrzewany jest o to, że wykorzystywał swoją pozycję, by zapewnić role swojej kochance, którą była właśnie Kirk . Sprawa wyszła na jaw, kiedy wyciekły maile i esemesy między Kirk a Tsujiharą, jak również Brettem Ratnerem i Jamesem Parkerem. Podobno w Warner Bros. już trwa wewnętrzne śledztwo.Wszystko zaczęło się sześć lat temu, kiedy niespełna 20-letnia Kirk postanowiła zrobić wszystko, by stać się aktorką. Udało jej się znaleźć w gronie przyjaciół Bretta Ratnera . To on przedstawił ją swojemu biznesowemu partnerowi, australijskiemu milionerowi Jamesowi Parkerowi. Wkrótce potem Kirk była już jego kochanką.Ponieważ RatPac Entertainment realizowało w tamtym czasie filmy dla Warner Bros., Kirk szybko spotkała Tsujiharę i została jego kochanką. Angielka jednak nie była zainteresowana seksualnymi umiejętnościami hollywoodzkiego bossa, ale jego władzą i wpływami. Dość szybko zaczęła naciskać na niego, potem żądać, by znajdował dla niej role.The Hollywood Reporter sugeruje, że do pewnego stopnia była w tych działaniach skuteczna. Wystąpiła w końcu w zrealizowanym przez New Line (studio należące do Warner Bros.) filmieoraz w produkcji Warner Bros.. Sam Tsujihara wystosował oświadczenie do zarządu Warner Bros., w którym przeprosił za swoje zachowanie.Z czasem jednak Kirk stała się tak nieznośna, że Tsujihara chciał się jej za wszelką cenę pozbyć. I w tym miał pomóc Ratner . W 2016 roku doszło podobno do ugody (słownej). Zgodnie z nią Kirk miała zerwać kontakty z szefem Warner Bros., a Ratner miał jej zapewnić sześć przesłuchań do ról oraz angaż do kolejnego filmu, który sam miał nakręcić. Kirk za dobrze na tym nie wyszła, bo wkrótce potem rozpoczął się ruch #metoo. Dostało się też Ratnerowi oskarżanemu o liczne przypadki molestowań. Jego współpraca z Warner Bros. dobiegła końca, a szanse na to, że nakręci film (w którym Kirk mogłaby wystąpić) są zerowe.Jednak Kirk i tak nieźle sobie poradziła, a w każdym razie tak mogło się wydawać przez pewien czas. The Hollywood Reporter sugeruje, że Ratner poradził aktorce, by zamiast Tsujiharze zaczęła się naprzykrzać Aviemu Lernerowi . Jest on szefem studia Millennium Films, które znane jest z tego, że pałęta się po nim pełno pięknych kobiet o aktorskich aspiracjach. Ba, Lerner właśnie procesuje się z jedną ze swoich byłych współpracownic, która twierdzi, że ten często angażował ładne kobiety bez doświadczenia jako producentki. W rzeczywistości były to figurantki, których jedynym zadaniem było wynajdywanie dziewczyn do towarzystwa dla gwiazd filmów Lernera i jego przyjaciół. Ten rzecz jasna wszystkiemu zaprzecza, twierdząc, że zarzuty są wyssane z palca. Kirk , jeśli wierzyć The Hollywood Reporter, bez większych problemów omotała sobie 70-letniego producenta. Obiecał jej rolę w żeńskiej wersji(projekt nie doszedł niestety dla niej do skutku).Podobno też Lerner bardzo naciskał, żeby Kirk zatrudniono w. Miał w tym sojusznika w osobie reżysera Neila Marshalla . Ten ostatni twierdzi, że Kirk jest wspaniałą aktorką i była jego kandydatką do roli Alice. Niestety Angielce nie udało się oczarować producenta Lawrence'a Gordona , który zablokował jej angaż, choć w jej imieniu zgłaszały się do niego nawet osoby zajmujące kierownicze stanowiska w innych wytwórniach.Sam Marshall chce z Kirk dalej współpracować. Ma wyreżyserować horror, do którego para wspólnie napisała scenariusz i Kirk ma w nim zagrać główną rolę – kobietę niesłusznie prześladowaną i oskarżaną o to, że jest czarownicą. Niestety obraz sfinansować miał MoviePass Films, który boryka się z kłopotami i nie był w stanie zebrać funduszy. Kirk gra też u boku Borisa Kodjoe w filmie, który nie jest bezpośrednio powiązany z Millennium Films, ale był kręcony w Bułgarii z wykorzystaniem ludzi i firm współpracujących ze studiem Lernera . Ten obraz jednak do tej pory nie został ukończony.