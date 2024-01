Universal wydał na ten scenariusz co najmniej milion. Co wiemy o "Long Lost"?

Co wiemy o "Long Lost"?

"Long Lost" to historia kobiety, która niedawno wzięła ślub. Jej szczęście zakłóca niespodziewany powrót poprzedniej żony jej męża – od lat uznanej za zmarłą. Bohaterka obawia się, że zechce ona odzyskać to, co kiedyś należało do niej. Według źródeł, na które powołuje się Deadline, za prawa do tekstu i napisanie na jego podstawie scenariusza Colin Bannon otrzymał siedmiocyfrową kwotę.Poza Stevenem Spielbergiem , który będzie pełnił obowiązki producenta z ramienia swojej wytwórni Amblin Entertainment, w projekt zaangażowani są też Simon Kinberg Audrey Chon z Genre Pictures oraz Scott Glassgold z Ground Control Entertainment.Jako scenarzysta Colin Bannon siedmiokrotnie znajdował się na hollywoodzkiej Czarnej Liście, czyli rankingu najlepszych niezekranizowanych tekstów krążących po Fabryce Snów. Wśród jego projektów są "Ultra" i "First Ascent", które trafiły odpowiednio do Tri-Star Pictures i Netfliksa. Streamingowy gigant pracuje też nad napisanym przez Bannona thrillerem "Holdout". Jego reżyserką i gwiazdą jest Elisabeth Moss Aktualnie filmografię Stevena Spielberga zamyka dramat " Fabelmanowie ", który zdobył dwa Złote Globy. Zobaczcie zwiastun: Steven Spielberg wraca do czasów swojego dzieciństwa, by opowiedzieć o dorastaniu Sammy’ego Fabelmana, wrażliwego nastolatka, wielkiego miłośnika kina i poczatkującego filmowca. Sammy przypadkiem poznaje dramatyczną rodzinną tajemnicę i odkrywa przy okazji, że kino w niezwykły sposób pomaga nam odkrywać prawdę o naszych bliskich i o nas samych.Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o filmie " Fabelmanowie ":