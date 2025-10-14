Newsy Filmy Uroczysta premiera "Szkoda, że nareszcie" już 28 października!
Uroczysta premiera "Szkoda, że nareszcie" już 28 października!

28 października odbędzie się w Warszawie uroczysta premiera filmu "Szkoda, że nareszcie" Sebastiana Juszczyka, poświęconego Jackowi "Budyniowi" Szymkiewiczowi. Budyń był jedną z najbardziej charyzmatycznych postaci polskiej sceny muzycznej. Uroczysty pokaz odbędzie się w kinie Iluzjon z udziałem twórców filmu, przyjaciół bohatera oraz publiczności, dla której jego muzyka i słowa wciąż są żywe.


Film wejdzie do kin w całej Polsce 31 października, ale już teraz ruszają także pokazy przedpremierowe i lokalne premiery:

Warszawa – 23 października
Wrocław – 24 października
Szczecin – 26 października

Budyń był autorem tekstów, wokalistą, poetą, współtwórcą zespołów Pogodno i Babu Król, a także współpracownikiem takich artystów, jak Katarzyna Nosowska, Brodka, Krzysztof Zalewski czy Czesław Mozil. To artysta totalny – pełny sprzeczności, wrażliwości i nieokiełznanej energii.

W filmie Sebastian Juszczyk przygląda się jego niezwykłej osobowości i trudnym doświadczeniom. "Szkoda, że nareszcie" to nie tylko portret wybitnego muzyka, ale też szczera opowieść o zdrowiu psychicznym, uzależnieniu i sile twórczości, która potrafi zarówno leczyć, jak i ranić. "To najważniejsza rzecz, jaką zrobiłem w życiu’ - mówi o swoim dziele Juszczyk.

W najbliższych tygodniach na profilach społecznościowych Millennium Docs Against Gravity usłyszycie wspomnienia przyjaciół Budynia – o jego niepowtarzalnym poczuciu humoru, czułości i twórczej odwadze opowiedzą Monika Brodka, Katarzyna Nosowska, Czesław Mozil i Krzysztof Zalewski.

Bilety na uroczystą premierę dostępne są POD LINKIEM TUTAJ


Reżyser Sebastian Juszczyk tak mówi o początkach pracy nad filmem: Przyjaźniłem się z Jackiem przez ostatnie dziesięć lat jego życia. Każda jego relacja była inna, ale zawsze intensywna. Krzysiek Ostrowski powiedział kiedyś pięknie, że Jacek patrzył na człowieka tak, że ten czuł się w centrum wszechświata. I to było dokładnie to.

Ostatni teledysk, który zrobiliśmy, był jego pomysłem — chciał nakręcić mokument o sobie, żeby "wyłożyć kawę na ławę". Dosłownie chwilę później zmarł. Jak go montowaliśmy, Jacek zostawił mi całe know-how: "to pokaż, tego nie, to daj". Gdy zmarł, wiedziałem, że zrobię ten film. Nie od razu. To musiało odczekać. Przez pierwsze miesiące montażu codziennie się wzruszałem. Trzy lata pracy — to była długa, oczyszczająca droga.

Producent filmu, muzyk Marcin Macuk, dodaje: Jacek był człowiekiem o ogromnym sercu, ale też bezkompromisowym. Potrafił mówić wprost, bez autocenzury. W świecie, w którym wszyscy boimy się powiedzieć coś "za bardzo", on był zupełnie wolny. To go czasem kosztowało — odpychał od siebie mainstream, ale bilans zawsze był pozytywny. Po spotkaniu z nim zostawało coś trwałego.

Chcieliśmy, żeby ten film był taki, jak Jacek zrobiłby go o sobie. Bez upiększania, z pełną szczerością. To nie miał być pomnik. On by się przecież na ten pomnik wysikał. Dlatego film jest lekko szorstki, pełen sprzeczności – jak jego twórczość.

Pozostałe nadchodzące pokazy przedpremierowe

Już 23 października w Warszawie odbędzie się specjalny pokaz pod patronatem Trójki Polskiego Radia, a po nim będzie okazja spotkać się z reżyserem Sebastianem Juszczykiem i producentem filmu oraz członkiem zespołu Pogodno – Marcinem Macukiem.

Bilety POD LINKIEM TUTAJ

Dzień później, w piątek 24 października, Sebastian Juszczyk spotka się z publicznością po pokazie filmu w Dolnośląskim Centrum Filmowym we Wrocławiu.

Bilety POD LINKIEM TUTAJ

Budyń i przyjaciele to pokaz filmu film i koncert w Filharmonii Szczecińskiej, poświęcony Jackowi "Budyniowi" Szymkiewiczowi. Wydarzenie odbędzie się 26 października. Spotkanie rozpocznie pokaz filmu "Szkoda, że nareszcie" w reżyserii Sebastiana Juszczyka. Drugą część wieczoru wypełni koncert. Na scenie spotkają się muzycy z zespołów, z którymi przez lata był  związany Budyń i które są z nim kojarzone.

Bilety POD LINKIEM TUTAJ

Kolejne pokazy przedpremierowe zostaną ogłoszone wkrótce. Film w kinach w całym kraju od 31 października.

Kino jest dostępne dla wszystkich! Dlatego we współpracy z Fundacją Kino Dostępne twórcy filmu udostępniają Wam w darmowej aplikacji Kino Dostępne audiodeskrypcję do filmu "Szkoda, że nareszcie".

Pobierz darmową aplikację w Google Play oraz App Store.

Szkoda, że nareszcie  (2025)

 Szkoda, że nareszcie

