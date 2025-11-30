Nie żyje Tom Stoppard. Scenarzysta "Zakochanego Szekspira" i "Imperium słońca" miał 88 lat

29 listopada w wieku 88 lat zmarł Tom Stoppard – legendarny dramaturg i scenarzysta, laureat czterech nagród Tony, a także zdobywca Oscara i Złotego Globu za scenariusz "Zakochanego Szekspira". Jak przekazała agencja United Agents, twórca odszedł w spokoju w swoim domu w Dorset, otoczony rodziną.
Tom Stoppard: gigant teatru i kina
Choć Stoppard
przeszedł do historii przede wszystkim jako gigant brytyjskiej dramaturgii - twórca takich klasyków jak "Rosencrantz i Guildenstern nie żyją", "Trawestacje", "Prawdziwa rzecz" czy "Arkadia" - jego dorobek filmowy był równie imponujący. Już w latach 80. objawił się w Hollywood: współtworzył nominowany do Oscara scenariusz "Brazil
" Terry’ego Gilliama
, a później przygotował adaptację "Imperium słońca
" Stevena Spielberga
. W 1990 roku zadebiutował jako reżyser, przenosząc na ekran "Rosencrantza i Guildensterna
". W nagrodzonym Złotym Lwem w Wenecji filmie główne role zagrali Gary Oldman
i Tim Roth
.
"Rosencrantz i Guildenstern nie żyją"
Specjalnością Stopparda
stały się adaptacje powieści. Napisał scenariusze m.in. do "Wydziału Rosja
" z Seanem Connerym
i Michelle Pfeifer
, "Billy'ego Bathgate'a
" z Dustinem Hoffmanem
, "Enigmę
" z Kate Winslet
, "Koniec defilady
" z Benedictem Cumberbatchem
, "Ultimatum Bourne'a
" z Mattem Damonem
, "Annę Kareninę
" z Keirą Knightley
oraz "Tulipanową gorączkę
" z Alicią Vikander
. Największy sukces przyniósł mu napisany do spółki z Markiem Normanem
"Zakochany Szekspir
" (1998) - romans, w którym cierpiący na niemoc twórczą tytułowy wieszcz ze Stratfordu odnajduje wenę dzięki uczuciu do pięknej Violi. Obraz zarobił na całym świecie blisko 300 milionów dolarów, a także zdobył 7 Oscarów, w tym dla filmu roku i za scenariusz.
"Zakochany Szekspir"
Stoppard pracował również jako "script doctor" przy największych hollywoodzkich produkcjach, poprawiając dialogi m.in. w "Indianie Jonesie i ostatniej krucjacie
", "Gwiezdnych wojnach: Zemście Sithów
", "Jeźdźcu bez głowy
" i "K-19
".
Równolegle do pracy w filmie Stoppard konsekwentnie rozwijał karierę teatralną, która zaczęła się od przełomowego "Rosencrantz i Guildenstern nie żyją" (1966) – sztuki, która z festiwalowego eksperymentu szybko stała się klasyką światowej literatury i przyniosła mu pierwszą nagrodę Tony po przeniesieniu na Broadway. Z czasem jego twórczość dojrzewała: obok słynnych gier słownych pojawiły się głębokie wątki emocjonalne i filozoficzne, szczególnie w "Prawdziwej rzeczy", "Arkadii" czy monumentalnej trylogii "The Coast of Utopia".
Stoppard, urodzony jako Tomáš Sträussler w Zlinie w Czechosłowacji, przeżył w dzieciństwie dramatyczną ucieczkę przed nazistami, a jego tożsamość – rozpięta między żydowskimi korzeniami, czeskim pochodzeniem i brytyjskim wychowaniem – wielokrotnie powracała w jego dziełach. Mówił o sobie z autoironią jako o "odbitym Czechu" i podkreślał, że artysta zawsze, nawet mimo woli, ujawnia siebie w tym, co pisze.
Za całokształt pracy dla kina Stoppard
został uhonorowany w 2013 roku wyróżnieniem Laurel Award for Screen przez Gildię Amerykańskich Scenarzystów.
Zwiastun filmu "Zakochany Szekspir"