Uwe Boll powraca! Zobaczcie zwiastun policyjnego "First Shift"

Uwe Boll wraca do anglojęzycznego kina

Zwiastun filmu "First Shift"

jest jego drugim filmem powstałym po tym, jak ogłosił porzucenie kina. Pierwszym była produkcja niemieckojęzycznao strzelaninie z lutego 2020 roku, w której zginęło dziewięć osób. Reżyser nie jest jednak zadowolony z tego doświadczenia. Twierdzi, że praca nadprzypomniała mu, dlaczego przestał robić filmy w Niemczech.W głównych rolach wystąpili Kristen Renton (" Synowie Anarchii ") i Gino Anthony Pesi (" Uwikłana ").Ona była dotąd policjantką w Atlancie, lecz teraz przeniosła się do Nowego Jorku. On jest nowojorskim gliną, który woli pracować sam, ale musiał się zgodzić na nową partnerkę. Ich pierwszy wspólny dzień wywróci do góry nogami osobista tragedia i mafijne morderstwo.