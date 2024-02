Uwe Boll jak Agnieszka Holland. Robi film o imigrantach

Uwe Boll i imigranci z Afryki. Co wiemy o "Run"?

Zdjęcia do filmu będą kręcone na chorwackiej wyspie Krk. W obsadzie znaleźli się: Daniel Sauli (" House of Cards "), Kristen Renton (" Synowie Anarchii "), Sammy Sheik (" Snajper ") i Michel Qissi (swego czasu stały partner Van Damme'a , m.in. w filmie " Kickboxer "). Boll jest reżyserem, scenarzystą i producentemFilm będzie śledził losy grupy migrantów z różnych państw Afryki, którzy spotkali się na łodzi płynącej do Europy przez Morze Śródziemne. Chcą dostać się do Włoch, ale na morzu tracą orientację, co prowadzi do konfliktu pomiędzy przemytnikami a imigrantami. Kiedy w końcu lądują na stałym lądzie, rozpoczynają desperacką walkę o przetrwanie i uniknięcie lokalnej policji.Kryzys migracyjny zobaczymy z punktów widzenia migrantów oraz Europejczyków. Poznamy różne postawy i zachowania w sytuacji narastającej agresji.