Zapowiadał koniec kariery. Uwe Boll kręci nowy film

Uwe Boll powraca do światowego kina

Co wiemy o filmie Uwe Bolla "First Shift"

Zwiastun filmu "Rampage 3: Zamach na prezydenta"

Jak się jednak okazuje, nie wytrwał w tym postanowieniu. Portal Variety właśnie poinformował, że Technicznie rzecz biorąc, jakiś czas temu., w której zginęło dziewięć osób. Reżyser nie jest jednak zadowolony z tego doświadczenia. Twierdzi, że praca nad przypomniała mu, dlaczego przestał robić filmy w Niemczech. Chciał nakręcić film o Eliocie Nessie. Ten projekt jednak wciąż jest w powijakach. Podobnie ma się sprawa z thrillerem osadzonym w RPA (zdjęcia do niego prawdopodobnie ruszą w listopadzie). Wszystko więc wskazuje na to, że jego bowiem już. W głównych rolach wystąpią: Kristen Renton i Gino Anthony Pesi. Ona była dotąd policjantką w Atlancie, lecz teraz przeniosła się do Nowego Jorku. On jest nowojorskim gliną, który woli pracować sam, ale musiał się zgodzić na nową partnerkę. Ich pierwszy wspólny dzień wywróci do góry nogami osobista tragedia i mafijne morderstwo.