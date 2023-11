Powrót Legendy: "Half-Life" W Nowej Odsłonie na 25-lecie!

Najnowsza aktualizacja zawiera Half-Life Uplink, "mini-kampanię" pierwotnie dostępną tylko na płytach CD, a także cztery nowe mapy wieloosobowe. Dodano również mapy i modele postaci z CD Half-Life: Further Data. Valve wzbogaciło grę o nowe ustawienia, w tym wsparcie dla panoramicznego FOV i konfiguracji gamepada. Interfejs gry został zaktualizowany, by lepiej skalować się na większych ekranach. Co więcej, " Half-Life " uzyskało certyfikat Steam Deck Verified, co oznacza płynną grę na Steam Deck bez potrzeby dodatkowej konfiguracji.Valve określa nową wersję gry jako "definitywną wersję" " Half-Life ", choć stara wersja nadal dostępna jest na oddzielnej gałęzi dystrybucyjnej. Firma planuje również "zmniejszyć widoczność" Half-Life: Source.Po zapoznaniu się z notatkami do patcha, warto również obejrzeć nowy dokument z okazji 25-lecia gry na kanale YouTube Valve, wyreżyserowany przez Danny'ego O’Dwyera, znanego z Noclip. A jeśli jeszcze nie posiadasz Half-Life, możesz pobrać grę za darmo ze Steam do 20 listopada do godziny 19:00.25 lat na rynku to imponujące osiągnięcie dla studia Valve i ich kultowej gry " Half-Life ". Jakie są wasze wspomnienia związane z tą produkcją? Podzielcie się nimi w komentarzach!