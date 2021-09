Vienio i Filip Springer ruszają w miasto z National Geographic

Czy w miejskiej dżungli, gęstej od inżynieryjnych cudów, jest jeszcze coś do odkrycia? I czym jest flanering? Do uprawiania sztuki gubienia się w mieście i odkrywania go po swojemu, zachęca kanał National Geographic w nowym cyklu programów o miastach oraz kolejnej odsłonie kampanii #jesttyledoodkrycia. Tym razem w drogę z National Geographic rusza duet niezwykłych odkrywców - Vienio i Filip Springer - którzy odwiedzą m.in. Tarnów i Bytom, by odkryć i udokumentować nieznane oblicza tych miast.



Wszystkich fanów odkrywania kanał National Geographic zaprasza na wyprawę w miasto – wyjątkowe premiery "Mistrzowska Architektura" oraz "Pomysł na miasto", w środy i czwartki od 21:00.

O tym, jak wiele sekretów mogą skrywać nawet najsłynniejsze metropolie, widzowie National Geographic przekonają się w nowym cyklu programów o miastach. Od 22 września w każdą środę i czwartek od godz. 21.00 na kanale oglądać można premierowe serie "Mistrzowska Architektura" oraz "Pomysł na miasto", które zabierają widzów w niezwykłą wyprawę m.in. przez ulice Sydney, Neapolu czy Seatle.Wraz z nowym cyklem programów rusza też kolejna, miejska edycja akcji #jesttyledoodkrycia. Tym razem na poszukiwanie nieoczywistych atrakcji wyruszą dwaj niepowtarzalni w swoim stylu odkrywcy – Filip Springer Vienio . Fotograf i raper słyną z umiejętności doświadczania miast po swojemu, wyznaczania własnych ścieżek i oryginalnego spojrzenia na życie ulicy. W ramach akcji #jesttyledoodkrycia wraz z National Geographic odwiedzą 4 polskie miasta i przybliżą pojęcie flanerowania.Flanerowanie oznacza swobodne spacerowanie, zbaczanie ze znanych ścieżek po to, by dostrzec nieznane oblicze miasta. Więc jeśli na wakacjach lub nawet w drodze z pracy zdarza Ci się celowo błądzić między uliczkami, by po prostu porozglądać się dookoła oznacza to, że sztuka flanerowania nie jest Ci obca!– przyznaje Vienio - tłumaczy Filip Springer W ramach miejskiej odsłony akcji #jesttyledoodkrycia Vienio Filip Springer wykonają dokumentację zdjęciową z Bytomia, Tarnowa, Warszawy oraz jednego miasta wskazanego przez fanów. Relacje z ich miejskich eskapad śledzić można na ich instagramowych profilach, a zdjęcia odkryć publikowane będą na stronie jesttyledoodkrycia.pl . Dla widzów, którzy chcą być zawsze na bieżąco z odkrywaniem – polecamy profil National Geographic https://www.facebook.com/ngcpl