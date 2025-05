Włoska "Diva Futura" przedpremierowo na Ladies Night w Cinema City

Zapraszamy wszystkie Panie 20 maja do Cinema City na kobiece wydarzenie – Ladies Night, podczas którego wyświetlony zostanie przedpremierowo film " Diva Futura ". Na uczestniczki eventu, oprócz seansu, czekać będzie powitalny drink bezalkoholowy, prezenty od partnerów wydarzenia, a także konkursy z nagrodami.Ladies Night to idealny moment, żeby wyrwać się z domu od codziennych obowiązków, wyjść gdzieś z przyjaciółką lub całą paczką koleżanek, a może spędzić miło czas z siostrą, czy mamą. Każdy czasem potrzebuje odpoczynku, a najlepiej odpoczywać w gronie innych wspaniałych kobiet w wygodnym, kinowym fotelu. Wydarzenie składa się z dwóch części: quizu z nagrodami od partnerów oraz następnie seansu. Podczas Ladies Night uczestniczki wydarzenia wspólnie się śmieją, wzruszają, wstrzymują oddech, ale przede wszystkim dobrze się bawią!Majowa edycja wydarzenia ponownie przywita Panie bezalkoholowym drinkiem, a o to by z kina nikt nie wyszedł z pustymi rękami, zadbają partnerzy eventu. W torbach dla uczestniczek w kwietniu znajdą się m.in. wafelki od marki Familijne czy napój Schweppes. 20 maja o 19:30 Cinema City wyświetli przedpremierowo film " Diva Futura ". Sprawdź swoje najbliższe kino i kup bilet na to wyjątkowe kobiece wydarzenie: www.cinema-city.pl/filmy/ladies-night-diva-futura Diva Futura " to historia wrażliwych i ambitnych kobiet z nieposkromioną potrzebą wolności, które zatrudniają się w agencji porno. Ilona, znana jako Cicciolina, to misjonarka miłości i obrończyni wolności, Moana – ambitna idealistka, na każdym kroku mierząca się z pogardą, a Eva – romantyczka po przejściach. Jest także Debora, która przychodzi do agencji, myśląc o chwilowej pracy asystentki, ale zostaje tam przez dziesięć lat, znajdując drugą rodzinę. Nad całością czuwa Riccardo, założyciel agencji, wizjoner, powiernik i przyjaciel. Byli amoralni, nigdy niemoralni. Zobacz, jak pierwsze na świecie gwiazdy porno żyły według własnych zasad, mierząc się z zaszufladkowaniem i niezrozumieniem społeczeństwa.W maju partnerami eventu są takie marki jak:- BNP Paribas- Schweppes- Familijne- LottoW czerwcu natomiast na Ladies Night Cinema City wyświetli komedię romantyczną z Dakotą Johnson Pedro Pascalem – " Materialiści ". Wydarzenie odbędzie się 16 czerwca, a bilety trafią do sprzedaży już 20 maja. Będzie to ostatnie wydarzenie przed wakacyjną przerwą. Event powróci do kin we wrześniu.