W Plusie i Polsat Box super streamingi w jednym pakiecie

Superpopularne platformy w jednej ofercie

All In Streaming dla klientów Plusa

Stream+ dla abonentów Polsat Box

W ostatnim czasie mogliśmy przeczytać o nowej erze w historii streamingu na rynku amerykańskim, czyli porozumieniu Walt Disney Co. i Warner Bros. Discovery, w ramach którego umożliwią wykup jednej subskrypcji na korzystanie z platform Disney+, Hulu i Max. Tym razem uprzedzili ich nasi rodzimi dostawcy usług – operator sieci Plus i platforma Polsat Box. Stworzone przez nich rozwiązanie – pakietyoraz– zapewnią nie tylko ogromny wybór treści, ale także – dzięki atrakcyjnej cenie i nawet 6 miesiącom dostępu w prezencie na początek – spore oszczędności.W dobie coraz bardziej popularnych wśród użytkowników serwisów streamingowych pakiety All In Streaming oraz Stream+ są idealnym rozwiązaniem dla wszystkich miłośników dobrego kina i najlepszej rozrywki.to bogata oferta produkcji od Disneya, Marvela, "Gwiezdnych Wojen", Pixara, National Geographic i Star.to kultowe seriale i filmy od HBO, Warner Bros., DC, Cartoon Network i Max Originals. Polsat Box Go to kinowe hity, polskie i zagraniczne seriale, wydarzenia sportowe na żywo, popularne programy rozrywkowe, informacyjne oraz bajki, a także kanały telewizyjne online.Dostępny w Plusie pakiet All In Streaming kosztuje 49,90 zł/mies. i zapewnia dostęp do 3 serwisów: Disney+, HBO MAX i pakietu Polsat Box Go Plus (34 popularne kanały telewizyjne, ponad 40 tysięcy godzin materiałów VOD bez reklam oraz różnorodne seriale, programy rozrywkowe i wiele więcej).Klienci posiadający umowę na 24 miesiące przy abonamencie głosowym od 69 zł/mies. otrzymają 6 miesięcy w prezencie. Przy niższych abonamentach – 3 miesiące.Dostępny w Polsat Box pakiet Stream+ również kosztuje 49,90 zł/mies. i zapewnia dostęp do 2 serwisów: Disney+ i HBO MAX. Abonenci Polsat Box mają także bezpłatny dostęp do kanałów i treści VoD ze swojego pakietu TV w serwisie Polsat Box Go.Klienci z umową na 24 miesiące i pakietem M Sport i L (tv satelitarna i kablowa IPTV) oraz Bogatym (tv internetowa z dekoderem) otrzymają 6 miesięcy w prezencie. Klienci korzystający z niższych pakietów – S i M (tv satelitarna i kablowa IPTV) oraz Wygodnego i Komfortowego (tv internetowa z dekoderem) – 3 miesiące.