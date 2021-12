W chmurach: filmowe Mikołajki dla dzieci od 3 grudnia

W piątek 3 grudnia wystartuje Międzynarodowy Festiwal Filmów dla Najmłodszych "W chmurach". Do 8 grudnia na specjalnej platformie internetowej widzowie będą mogli bezpłatnie obejrzeć około 100 produkcji polskich i zagranicznych o wysokim potencjale edukacyjnym, artystycznym i rozrywkowym, przeznaczonych dla dzieci w różnym wieku. W programie polskie przedpremiery, premiery i filmy nagradzane na światowych festiwalach.

Rozpoczynający się już za kilka dni Międzynarodowy Festiwal Filmów dla Najmłodszych "W chmurach" to czwarta edycja imprezy filmowej, która - mamy nadzieję - na stałe wpisze się w kulturalną mapę Lublina i Polski. Jego celem jest upowszechnianie kultury filmowej wśród młodych widzów, edukacja dzieci i młodzieży oraz zapewnienie dostępu do dorobku polskiej, europejskiej i światowej sztuki filmowej.Z powodu pandemii wszystkie tegoroczne propozycje filmów i prelekcje festiwalowe będą do obejrzenia na specjalnie przygotowanej platformie internetowej vod.laf.org.pl oraz na vimeo.com. Wszystkie też będą dostępne bezpłatnie – jedne przez cały czas trwania festiwalu, inne według harmonogramu projekcji. Filmy są podzielone na cykle, które mogą ułatwić wybór tytułu dla swojego dziecka. Mają też wyraźnie zaznaczony przedział wiekowy widza i informacje o wersji językowej (oryginalna, dubbing lub lektor)."Wolny duch", "Historie rodzinne", "Bajkowa kraina", "Mikołajki filmowe" i "Polskie produkcje" to cykle, w ramach których znajduje się w sumie około stu filmów. Są wśród nich animacje, filmy fabularne, dokumentalne, polskie przedpremiery i premiery, a także klasyki i tytuły znane i młodszym, i starszym widzom. Na stronnie internetowej wchmurach.filmowawarszawa.org w zakładce CYKLE wybieramy film, klikamy i możemy przeczytać jego krótki opis lub obejrzeć zwiastun. Cały film zobaczymy na specjalnej platformie vod.laf.org.pl, na której wystarczy się zarejestrować, aby film obejrzeć bezpłatnie.Co polecamy? " Ogród szkolny " w reż. Marka Verkerka to holenderski dokument dla dzieci od ósmego roku życia. Jego bohaterami są uczniowie, których jednym ze szkolnych zadań jest pielęgnacja grządek i dbałość o warzywa. W Holandii od ponad stu lat funkcjonuje system ogrodów szkolnych. Każdego roku szkoły podstawowe zabierają dzieci na pola, gdzie uczą je jak siać, uprawiać i gotować warzywa. Wyjście z klasy na łono natury uczy je jeszcze czegoś ważnego - cyklu życia. Film pokazywany będzie przedpremierowo – to jego zaledwie trzecia projekcja w Polsce. Wicher. Ostatni rozdział " kończy serię filmów, w której zakochały się tysiące dzieciaków na całym świecie. Bohaterką tej niemieckiej, pokazywanej u nas premierowo produkcji, którą wyreżyserowała Lea Schmidbauer, jest Ari. Mieszka ona w stadninie, w której opiekuje się Wichrem i innymi końmi. Po letniej burzy trafiają tam spłoszone konie z cyrku. Ari zaprzyjaźnia się z pracującym w zespole cyrkowym Carlo. Zauważa, że jeden ze starszych i już chorych koni - Huragan, jest zmuszany do występów przez okrutnego reżysera Yiri'ego. Ari, Carlo i Wicher opracowują plan uratowania konia. Johana Timmersa to obraz, który zdobył Europejską Nagrodę Filmową – Nagrodę Młodej Widowni. Jej bohaterką jest 12-letnia Bo. Kiedy jej rodzice się rozwodzą, Bo musi się przeprowadzić wraz z matką i bratem na przedmieścia Amsterdamu. Jej sąsiadka trenuje kickboxing i Bo także chce spróbować. Okazuje się, że ma naturalny talent i szanse na udział w mistrzostwach Holandii. Lecz najpierw Bo musi poradzić sobie z agresją i brakiem samokontroli, które są skutkami ubocznymi rozwodu rodziców.W cyklu "Historie rodzinne" pokazane będą 22 produkcje, z czego cztery wciąż nie miały oficjalnej polskiej premiery. Wśród nich " Moja mama gorylica " w reż. Lindy Hambäck . Film powstał na podstawie książki Fridy Nilsson i otrzymał Europejską Nagrodę Filmową za najlepszy film animowany. Warto zobaczyć też " Królów ulicy " (reż. Judy Naidoo ). Bohaterem filmu jest Ticky - chudy dzieciak z nieograniczonymi zasobami energii, który żyje w świecie marzeń o karierze w Bollywood. Jest w nich mistrzem parkouru. Potrzebuje partnera do swoich poczynań. Wkrótce znajduje wspólnika Baboo, który znacznie odbiega osobowością od Ticky'ego. Jego lękliwy charakter kompensuje bujna wyobraźnia. Chłopców czeka niesamowita przygoda, która oprócz adrenaliny pokaże, że "inny" nie oznacza złego czy obcego.W cyklu "Mikołajki filmowe" kilka produkcji idealnych na 6 grudnia dla mniejszych i większych, którzy oczywiście wierzą w Świętego Mikołaja (bo któż nie wierzy?!): " Mikołaj w każdym z nas 2 ", " Emma i święty Mikołaj " czy " Świąteczna wyprawa pana Patyka ".Organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Filmów dla Najmłodszych "W chmurach" jest Fundacja Filmowa Warszawa, organizator Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu.