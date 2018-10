W przyszłym roku zdjęcia do nowego filmu twórcy "Mad Maksa"

Getty Images © Pascal Le Segretain



W trakcie targów American Film Market ujawniono, że w przyszłym roku rozpoczną się zdjęcia do nowego filmu George'a Millera , twórcy seriiFabułatrzymana jest na razie w tajemnicy. Wiadomo jedynie, że ma to być epicka opowieść różniąca się od wszystkiego, co filmowiec do tej pory nakręcił. Miller napisał scenariusz filmu, jest także jego producentem do spółki ze stałym współpracownikiem Dougiem Mitchellem . W projekt zaangażowało się również studio FilmNation ().Filmografię Millera zamykaz 2015 roku. Nagrodzono 6 Oscarami widowisko zostało obwołane przez krytyków arcydziełem kina akcji.