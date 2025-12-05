WATCH DOCS 2025 już wystartował! Co oglądać na festiwalu?

Jubileuszowa, 25. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego WATCH DOCS rozpoczyna się już dziś, 5 grudnia, i potrwa do 14 grudnia.
W programie festiwalu znajdziecie 62 dokumenty do wyboru – zarówno premiery, jak i klasykę gatunku oraz archiwalia. Oprócz projekcji festiwal oferuje kilkadziesiąt spotkań z twórcami, panele dyskusyjne z dziennikarzami i ekspertami, a także masterclass prowadzony przez światowej sławy reżysera. Widzowie mogą liczyć także na wydarzenia branżowe oraz koncert. Pokazy i spotkania odbywać się będą w Kinotece, Muranowie i KINOMUZEUM, a także online na platformach mojeekino.pl i Player.
Żeby ułatwić Wam zadanie, jakie tytuły wybrać w pierwszej kolejności, przygotowaliśmy swoją listę. Zobaczcie, czego nie można przegapić.
WATCH DOCS 2025: Co obejrzeć na festiwalu?