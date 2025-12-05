Newsy Filmy Festiwale i nagrody WATCH DOCS 2025 już wystartował! Co oglądać na festiwalu?
Jubileuszowa, 25. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego WATCH DOCS rozpoczyna się już dziś, 5 grudnia, i potrwa do 14 grudnia. 

W programie festiwalu znajdziecie 62 dokumenty do wyboru – zarówno premiery, jak i klasykę gatunku oraz archiwalia. Oprócz projekcji festiwal oferuje kilkadziesiąt spotkań z twórcami, panele dyskusyjne z dziennikarzami i ekspertami, a także masterclass prowadzony przez światowej sławy reżysera. Widzowie mogą liczyć także na wydarzenia branżowe oraz koncert. Pokazy i spotkania odbywać się będą w Kinotece, Muranowie i KINOMUZEUM, a także online na platformach mojeekino.pl i Player.

Żeby ułatwić Wam zadanie, jakie tytuły wybrać w pierwszej kolejności, przygotowaliśmy swoją listę. Zobaczcie, czego nie można przegapić. 


WATCH DOCS 2025: Co obejrzeć na festiwalu?



plakat filmu Silver

Silver

2025
1h 18m

Dokumentalny

Finlandia

Norwegia

Polska

Dokumentalny

Co łączy Wasz smartfon z kopalnią srebra w boliwijskim Potosí? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie w debiutanckim pełnym metrażu Natalii Koniarz. Reżyserka zabiera nas na Cerro Rico – szczyt ochrzczony przez hiszpańskich konkwistadorów "górą bogactwa". To właśnie tam od wieków trwa wydobycie tytułowego srebra – surowca, na którym zbudowane zostały nowoczesne technologie. "Silver" ukazuje życie górników i ich rodzin – bynajmniej nie opływających w luksusy – w pocie czoła wypracowujących zyski dla międzynarodowych korporacji. Jak czytamy w recenzji Mateusza Żebrowskiego, autorka dotyka trudnej czy wręcz ekstremalnej codzienności, jaka toczy się w cieniu góry i w jej środku, a zarazem próbuje zrozumieć demonicznie mistyczny charakter czeluści skalnego olbrzyma. Film został doceniony na tegorocznym Krakowskim Festiwalu Filmowym, gdzie zdobył m.in. nagrodę publiczności oraz Srebrny Róg.


plakat filmu Gaza. List z przeszłości

Gaza. List z przeszłości

With Hasan in Gaza
2025
1h 46m

Dokumentalny

Francja

Niemcy

Palestyna

Katar

Dokumentalny

Choć wielu reżyserom dokumentalnym tak bardzo zależy na aktualności prezentowanego przez siebie materiału, niektórzy z nich potrafią najpełniej osiągnąć ją nie poprzez włączenie kamery, ale wertowanie archiwów sfilmowanych wspomnień. Wiedział to dobrze Kamal Aljafari, który w swoim najnowszym projekcie wykorzystuje film jako wehikuł czasu. Kierunek: Gaza roku 2001 – mikrokosmosu wrażeń, emocji i trudnego do uchwyceniu klimatu, który na zawsze zniknął pod ciężarem miejskich gruzów. Ponad dwudziestoletni materiał przedstawia podróż w poszukiwaniu przyjaciela reżysera, którego ten poznał swego czasu w izraelskim więzieniu. Punkt wyjścia zdaje się jednak rozmyty: "Gazę. List z przeszłości" siłą rzeczy ogląda się bowiem w kontekście współczesnych bombardowań regionu i ludobójstwa przeprowadzonego tam przez izraelskie siły zbrojne. W trakcie przeprawy z północy na południe miasta skrajnie osobista perspektywa reżysera łączy się z zupełnie nieoczywistym w momencie nagrania osiągnięciem archiwistycznym: szczegółowym zapisem podróży przez świat, którego już nigdy nie będzie.
 

plakat filmu Człowiek idealny

Człowiek idealny

Det Perfekte menneske
1967
13m

Komedia

Krótkometrażowy

Dania

Komedia

Krótkometrażowy

Jørgen Leth to jeden z najbardziej znanych i cenionych na świecie duńskich filmowców, którego dzieła w Polsce są niestety mało znane. "Człowiek idealny" oraz dwa inne jego filmy znajdujące się w programie festiwalu Watch Docs pozwolą to zmienić. Dzięki nim możemy poznać różne artystyczne oblicza reżysera. W pozornie prostym "Człowieku idealnym" Leth w nieokreślonej białej przestrzeni bawi się inscenizacjami ludzkich zachowań, by wyrwać widza z kolein rutynowego myślenia i zachęcić do spojrzenia na świat i nas samych świeżym okiem. Ten film pozwoli Wam również lepiej zrozumieć twórczość Larsa von Triera, który przyjaźnił się z Lethem i uważał go za swojego mentora. "Człowiek idealny" stanowił bowiem punkt wyjścia dla zrealizowanego wspólnie przez von Triera i Letha mistrzowskiego dzieła filmowego eksperymentu, czyli "Pięciu nieczystych zagrań".
 

plakat filmu Dziecko z pyłu

Dziecko z pyłu

2025
1h 30m

Dokumentalny

Czechy

Polska

Szwecja

Wietnam

Katar

Dokumentalny

"Dziecko z pyłu" opowiada historię 55-letniego Sanga, który jest jednym z wielu dzieci poczętych przez amerykańskich żołnierzy podczas wojny w Wietnamie. Bohater przez całe życie marzy o spotkaniu z ojcem, ale kiedy w końcu go odnajduje, musi zmierzyć się z trudnymi wyborami i nową rzeczywistością.  Reżyserka i producentka Weronika Mliczewska przyznaje, że ma do tego filmu głęboki osobisty stosunek. Blisko dekadę temu na planie innego dokumentu twórczyni spotkała w Wietnamie Amerykanów, których życiowe poszukiwania tożsamości ukształtowały ich życie. Widząc, jak głęboko emocjonalnie nadal odczuwali brak z powodu nieodnalezienia swoich amerykańskich ojców — nawet 50 lat później — zdałam sobie sprawę, że nie jest to opowieść o przeszłości, ale o teraźniejszości - wspomina Mliczewska. "Dziecko pyłu" to opowieść o tym, że kolejne pokolenia odczuwają skutki wojny nawet wiele lat po jej zakończeniu, a uwolnienie się spod jej wpływu wymaga nieprawdopodobnego wysiłku.
  

plakat filmu Zatajone: Seymour Hersh na tropie prawdy

Zatajone: Seymour Hersh na tropie prawdy

Cover-Up
2025
1h 55m

Dokumentalny

USA

Dokumentalny

Reżyserka Laura Poitras to laureatka Oscara (za "Citizenfour") oraz Złotego Lwa w Wenecji (za "Całe to piękno i krew"). Jej najnowszy film – zrealizowany w duecie z Markiem Obenhausem – to projekt, który usiłowała zrealizować od dwudziestu lat. Bohaterem "Cover-Up" ("Zatajone: Seymour Hersh na tropie prawdy") jest legendarny dziennikarz śledczy, który po raz pierwszy ujawnia przed kamerą swoje tajemnice. Hersh jest laureatem nagrody Pulitzera, w toku swojej kariery ujawniał m.in. prawdę o nadużyciach amerykańskiej armii podczas wojen w Wietnamie i Iraku. Dziś angażuje się w demaskowanie zbrodni wojennych w Gazie. Wykorzystując bogaty materiał archiwalny Poitras i Obenhaus, pokazują walkę jednego człowieka o to, żebyśmy nie odwracali wzroku od zła.
 

