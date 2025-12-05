WATCH DOCS 2025 już wystartował! Co oglądać na festiwalu?

WATCH DOCS 2025: Co obejrzeć na festiwalu?

Silver 2025 1h 18m Dokumentalny Natalia Koniarz Finlandia Norwegia Polska Dokumentalny dotyka trudnej czy wręcz ekstremalnej codzienności, jaka toczy się w cieniu góry i w jej środku, a zarazem próbuje zrozumieć demonicznie mistyczny charakter czeluści skalnego olbrzyma. Film został doceniony na tegorocznym Krakowskim Festiwalu Filmowym, gdzie zdobył m.in. nagrodę publiczności oraz Srebrny Róg. Co łączy Wasz smartfon z kopalnią srebra w boliwijskim Potosí? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie w debiutanckim pełnym metrażu Natalii Koniarz . Reżyserka zabiera nas na Cerro Rico – szczyt ochrzczony przez hiszpańskich konkwistadorów "górą bogactwa". To właśnie tam od wieków trwa wydobycie tytułowego srebra – surowca, na którym zbudowane zostały nowoczesne technologie. " Silver " ukazuje życie górników i ich rodzin – bynajmniej nie opływających w luksusy – w pocie czoła wypracowujących zyski dla międzynarodowych korporacji. Jak czytamy w recenzji Mateusza Żebrowskiego, autorka. Film został doceniony na tegorocznym Krakowskim Festiwalu Filmowym, gdzie zdobył m.in. nagrodę publiczności oraz Srebrny Róg.

Gaza. List z przeszłości With Hasan in Gaza 2025 1h 46m Dokumentalny Kamal Aljafari Francja Niemcy Palestyna Katar Dokumentalny Choć wielu reżyserom dokumentalnym tak bardzo zależy na aktualności prezentowanego przez siebie materiału, niektórzy z nich potrafią najpełniej osiągnąć ją nie poprzez włączenie kamery, ale wertowanie archiwów sfilmowanych wspomnień. Wiedział to dobrze Kamal Aljafari , który w swoim najnowszym projekcie wykorzystuje film jako wehikuł czasu. Kierunek: Gaza roku 2001 – mikrokosmosu wrażeń, emocji i trudnego do uchwyceniu klimatu, który na zawsze zniknął pod ciężarem miejskich gruzów. Ponad dwudziestoletni materiał przedstawia podróż w poszukiwaniu przyjaciela reżysera, którego ten poznał swego czasu w izraelskim więzieniu. Punkt wyjścia zdaje się jednak rozmyty: " Gazę. List z przeszłości " siłą rzeczy ogląda się bowiem w kontekście współczesnych bombardowań regionu i ludobójstwa przeprowadzonego tam przez izraelskie siły zbrojne. W trakcie przeprawy z północy na południe miasta skrajnie osobista perspektywa reżysera łączy się z zupełnie nieoczywistym w momencie nagrania osiągnięciem archiwistycznym: szczegółowym zapisem podróży przez świat, którego już nigdy nie będzie.

W programie festiwalu znajdziecie 62 dokumenty do wyboru – zarówno premiery, jak i klasykę gatunku oraz archiwalia. Oprócz projekcji festiwal oferuje kilkadziesiąt spotkań z twórcami, panele dyskusyjne z dziennikarzami i ekspertami, a także masterclass prowadzony przez światowej sławy reżysera. Widzowie mogą liczyć także na wydarzenia branżowe oraz koncert. Pokazy i spotkania odbywać się będą w Kinotece, Muranowie i KINOMUZEUM, a także online na platformach mojeekino.pl i Player.Żeby ułatwić Wam zadanie, jakie tytuły wybrać w pierwszej kolejności, przygotowaliśmy swoją listę. Zobaczcie, czego nie można przegapić.